為何要選“總統”？韓國瑜：民意和天意

中評社台北9月27日電／高雄巿長韓國瑜今天表示，去年底當選市長後沒有想過要選“總統”，但後來一連串的變化，他只能說是民意與天意。



中央社報道，無黨籍市議員陳善慧上午在議會質詢指出，韓國瑜市政尚未嫻熟、高雄改變還沒看到就急著要去選“總統”，這樣對得起市民嗎？希望韓國瑜給個交代。



韓國瑜答詢表示，去年11月底當選市長後，當初只有一個單純的念頭“把高雄的經濟衝起來”，沒有想過要選“總統”。



韓國瑜說，但今年春節後，各種民調也好、呼聲也好、輿論也好，變化實在太快，後來有主觀、也有客觀的問題，如整個大環境、海內外，特別在民調這一塊，只要把韓國瑜3個字放上去，民調一直很高，一連串的變化，他只能說是民意與天意。



陳善慧隨後打斷韓國瑜答詢表示，“知道了，就是民意”。



民進黨市議員陳明澤質詢擔憂韓國瑜明年大選後被“雙殺”，屆時他明年質詢時不知可在哪裡與韓國瑜見面，民進黨市議員韓賜村也重覆陳明澤的質詢。兩人同時為高雄捷運紅線延伸林園請命。



韓國瑜答詢時沒有正面回應“雙殺”問題，強調他的戶籍還在林園，會支持捷運紅線延伸林園等重大交通建設。



高雄市議會第3屆第2次定期大會議場昨天爆發藍綠議員火爆衝突場面，各黨議員上午回歸理性問政，議場秩序良好；議事廳3樓旁聽席上不少韓粉到場為韓國瑜加油，韓國瑜也利用休息時間上樓與他們致意，現場引起一陣騷動，“韓國瑜凍蒜”聲浪此起彼落。韓國瑜中午離開議場時還特別抬頭向到場力挺的韓粉揮手致意。