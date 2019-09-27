林飛帆：賴清德無法出席全代會不影響團結

民進黨副秘書長林飛帆。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月27日電（記者 黃筱筠）民進黨明天將舉行33週年黨慶以及全代會，民進黨副秘書長林飛帆下午表示，從媒體方面得知，前“行政院長”賴清德因時間關係無法出席，但黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉仍誠摯邀請賴出席。媒體追問會不會因此影響團結？他表示，後續團結不會因為這次時間上無法出席受到影響。扁確定出席黨慶，蔡不出席黨慶，是否不願意跟扁同台，林飛帆也說，這太過度解讀。



民進黨明天33歲黨慶，民進黨中央下午由副秘書長林飛帆，及吳怡農、賴品妤、李問等九位投入“立委”艱困選區的黨內新世代聯合舉辦記者會，介紹全代會外的“台灣派對”黨慶活動，穿著新發表綠色飛行夾克制服的林也說，他穿這外套，有卓榮泰上身的感覺，算是代表卓。



問到陳水扁跟呂秀蓮會不會出席全代會或是黨慶，林飛帆說，對我們所有前輩、資深黨員，以及前主席，都非常歡迎回到黨慶活動，相關安排都會進行。扁是否會上台？他表示，活動節目很緊湊。表演活動接連在一起，也沒有候選人講話，就是軟性音樂活動。



林飛帆說，據他現在得到訊息是，現在知道扁會來逛逛黨慶攤位，看看老朋友。



至於呂秀蓮、賴清德不出席是否影響團結，林飛帆說，但是卓羅有去邀請，賴清德因為時間上無法出席，但還是誠摯邀請他來，後續團結不會因為這次時間上無法出席受到影響。而呂秀蓮是否出席，他也說，對於資深黨員、前輩都歡迎他們來，若不方便出席我們會做後續安排，但是不會有團結的問題。



蔡英文只出席全代會不出席黨慶是否不想跟扁同台，林飛帆表示，全代會上有慶生橋段，圓山飯店現場會切蛋糕，因此蔡無法到民進黨旁的黨慶活動。



他也說，今天才確認扁會來到黨慶現場，要看什麼需要，後續接待都會來安排。