林鄭月娥：香港與國家共同進步共享繁榮

8月28日，香港特區行政長官林鄭月娥出席“慶祝中華人民共和國成立七十周年——開國元勛朱德總司令（香港）大型展覽”開幕典禮時致辭（圖片來源：紫荊雜誌） 中評社香港9月27日電／今年是中華人民共和國成立七十周年。七十年來，全國上下無懼挑戰，堅持改革開放，為國家開創新格局。展望將來，“一帶一路”和粵港澳大灣區這兩項重要的發展戰略將有助國家深化改革開放，向市場化、法治化和國際化的目標邁進，為人民帶來更美好的生活。

