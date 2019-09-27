土耳其喊話美國：不會切斷與伊朗聯繫

中評社北京9月27日電／本屆聯合國大會上演著一場又一場的“口水戰”。尤其是圍繞沙特油田被襲事件，美國、伊朗展開數輪交鋒，沙特、英國、法國也幫忙“鬥嘴”。26日，土耳其總統埃爾多安在離開紐約前也留話給美國：切斷與伊朗的聯繫是“不可能的”。



“今日俄羅斯”27日消息稱，埃爾多安表示，土耳其“不可能”停止從伊朗購買石油和天然氣。這意味著，土耳其將無視美國對伊制裁，繼續與伊朗展開能源合作。



據土耳其NTV電視台報道，埃爾多安在紐約的返程航班上對媒體表示，美國對伊朗的能源制裁不會嚇倒安卡拉，土耳其無意切斷與伊朗的聯繫。



近一段時間，美國及其盟友屢次指責伊朗襲擊了沙特兩處石油設施，儘管也門胡塞武裝已宣布對此次襲擊事件負責，德黑蘭也堅決否認與襲擊事件有關，但美國和沙特仍將矛頭指向伊朗。“今日俄羅斯”稱，埃爾多安沒有加入他們的行列，並喊話美國表達對伊朗的支持。



就在聯合國大會舉辦期間，美國再次針對伊朗、俄羅斯、委內瑞拉等國頒布多項制裁。白宮25日表示，決定禁止委內瑞拉政府和伊朗政府的高級官員、親屬以及其他從與兩國政府打交道中獲得經濟利益的人進入美國。



伊朗總統魯哈尼25日在聯合國大會一般性辯論演講時稱，伊朗方面從未向外國勢力低頭，拒絕與施加了“史上最嚴酷制裁”的人進行談判。



26日，白宮又將為俄羅斯在敘利亞武裝部隊供應燃料的5艘船、1家公司和3名自然人列入了黑名單。俄羅斯外交部27日回應稱：“現在，面具已完全被撕下，美國是在直接阻止徹底消滅敘利亞境內恐怖分子的活動。”



（來源：國際在線）