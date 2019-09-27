中評社北京9月27日電／據《歐洲時報》26日報道，法國議會兩院下周將討論移民政策改革。法國總統馬克龍近日對此發聲稱，法國無法“接納所有人”，但同時又要努力“妥善接納”。報道稱，馬克龍試圖在移民事務上找到一條折中路線，減緩即將到來的辯論衝擊。



近日，馬克龍在美國紐約參加聯大一般性辯論期間接受採訪時表示，希望在移民政策上有一項真正的“雙管齊下”方案，在人道主義和效率之間尋找平衡。馬克龍說：“如果法國希望能夠妥善接納（移民）的話，它就不能接納所有人”。



馬克龍列舉出移民政策的四項重點：向需要保護的難民盡快頒發庇護資格；更高效地推動移民融入；接待並保護所有進入法國領土的移民；更高效地重新安置非法進入法國並不宜停留的人。



非法移民是否應當受到“國家醫療援助”（AME）體系的保護，是此前各界討論最多的話題。馬克龍表示，他希望能夠“評估”這一制度，但並不將其取消，而是對其進行一定限制。



在馬克龍發表這番言論後，極右派“國民聯盟”領導人勒龐發推文稱，馬克龍的表態是“空談”。右派共和黨派成員、參議院議長拉舍爾也表示，應當以“緩和”但“面對現實”的方式來討論移民政策，間接地批評馬克龍。



左派社會黨議員瓦勞認為，在移民問題上，法國應當“接納得更多、更好”，並且批評馬克龍在“操弄”這一議題。



報道指出，新版《庇護與移民法》已經頒布一年，它導致執政黨內部意見分歧，但同時又無法安撫右派反對黨。在下屆2022年大選中，移民政策話題將再次成為極右翼的攻擊焦點，馬克龍需要在這一問題上有所作為，但同時也將冒著激怒執政黨內部左翼人士的風險。



據報道，法國國民議會下院將於9月30日起對移民政策進行辯論，參議院則從10月2日起進行辯論。



（原標題：馬克龍：努力接納但不能接納所有人）



（來源：國際在線）