中評社北京9月27日電／據“中央社”報道，英國首相約翰遜26日告訴保守黨議會下議院黨團“1922委員會”（1922 Committee），他有信心可和歐盟商議出新的脫歐協議，但若不成，英國仍將按原定日期於10月31日脫歐。



據報道，英國最高法院近日裁定，約翰遜請求女王關閉議會、使議會休會5周不具合法性，下議院25日因此重新開議，但約翰遜很快就以強硬和不得體措辭，惹毛政治立場各異的議員，包括保守黨議員在內。



約翰遜25日拒絕向議員道歉，並反覆炮轟議會通過“投降法案”，迫使他一旦無法和歐盟談出新的、議會可接受的脫歐協議，則必須延後脫歐期限。



英國目前已兩度延後脫歐。不過，約翰遜25日在議會最受爭議的言論，是宣稱能使前工黨籍議員柯克斯（Jo Cox）榮耀的最佳方式是“完成脫歐”。生前反對英國脫歐的柯克斯2016年在公投前一周遭極右派分子暗殺身亡。當時行凶者曾高喊：“英國優先！”



針對約翰遜的言論，柯克斯的丈夫表示：“我對喬（柯克斯）的名字被這樣利用，感到有些惡心。”



就連與約翰遜同為脫歐強硬派的下議院領袖芮斯莫格（Jacob Rees－Mogg）都有些看不下去。她說，每個人“都有責任措辭溫和”。數字、文化、媒體和體育大臣摩根（Nicky Morgan）指出：“在各方情緒激動時刻，我們全都必須提醒自己，留意所說的每一句話對觀者造成的效應。”



（原標題：英首相稱有信心與歐盟達成新協議 重申不延後脫歐）



（來源：國際在線）