聯合國人權理事會通過紀念世界婦女大會決議

中評社北京9月27日電／地時間9月26日，聯合國人權理事會協商一致通過中國等國提出的 “紀念《北京宣言》和《行動綱要》通過25周年”決議，強調1995年北京第四次世界婦女大會的重要性，決定於2020年即第四次世界婦女大會25周年之際，在人權理事會舉辦高級別紀念活動。



中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表陳旭大使在人權理事會介紹決議時表示，第四次世界婦女大會通過的《北京宣言》達成了促進男女平等、保障婦女權利的戰略目標和政策框架，對全球婦女發展事業產生深遠和積極影響。為此，中國、墨西哥、丹麥、肯尼亞等歷屆世界婦女大會東道國共同倡議人權理事會在第四次世界婦女大會舉辦25周年之際，舉行高級別紀念活動。希望各方發揚第四次世界婦女大會精神，以實際行動重申對促進男女平等和婦女發展的共同承諾，落實《北京宣言》和《行動綱要》，為推動全球婦女事業發展不懈努力。



該倡議得到了各方熱烈響應和人權理事會47個成員國一致支持。76個聯合國會員國聯署該決議。許多國家表示，追求男女平等、保護婦女權利是各國共同努力的目標。北京世界婦女大會以來，在《北京宣言》和《行動綱要》引領下，全球婦女事業取得重要進展，中國婦女事業發展取得舉世矚目成就。中國和有關國家提出這一重要倡議，有助於推動各方重申性別平等承諾、共謀婦女事業發展，再次體現中國在世界婦女事業發展方面的領導作用。



1995年，第四次世界婦女大會在北京舉行，會議通過了《北京宣言》和《行動綱領》這一世界婦女事業發展的綱領性文件。2020年將是北京世界婦女大會舉行25周年，聯合國和有關國際機構將舉行一系列紀念活動。



（原標題：聯合國人權理事會通過中國等國提出的紀念第四次世界婦女大會25周年決議）



（來源：國際在線）