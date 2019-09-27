呂不出席民進黨全代會　衝40萬連署為這原因

呂秀蓮接受媒體採訪。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北9月27日電（記者 洪德諭）民進黨28日將舉行全代會，獲喜樂島聯盟推薦參與2020大選連署的呂秀蓮27日受訪時被問到是否出席？她表示，“我已經很早宣布離開”。至於自己的連署狀況，呂秀蓮則說，相信28萬多份的法定連署絕對會超過，由於今年是美麗島40周年，因此將目標設在40萬份，。



呂秀蓮下午出席台灣氣候行動：反空污集會，針對民進黨28日將舉行全代會，雖呂秀蓮已退出民進黨，不過由於程序未完成仍為民進黨員。對於是否出席一事，呂秀蓮回答，“我已經很早宣布離開”，另外昔日搭檔陳水扁表態出席，台中監獄還說參加此有助於病情，呂秀蓮則說，因為他有黨籍，但以後陳的事情就“No Comment”。



談到自己的連署狀況，呂秀蓮說，連署開始後發現很多人都自動自發說要支持她，像是走在馬路上有人跟她要連署書，辦公室也有從新竹、台中的人來拿連署書。



呂秀蓮強調，連署兩個禮拜會公布一個連署狀況，相信法定的28萬多份連署絕對會超過，目標則會放在40萬份，因為今年是美麗島事件40周年，大家都忘掉了。



呂秀蓮指出，這次參選是訴諸良心跟理性，因為兩黨前後綁架整個台灣太久了，民進黨現在說要抗中“不然你要投誰”，但其實還有她可以選的。大家給她一點時間，聽聽當選會帶給台灣多大的改變，相信到時候會含淚來投票給她。