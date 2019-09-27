到2025年科技進步貢獻率提高7個百分點

中評社北京9月27日電／記者從9月26日在湖南長沙召開的全國林業和草原科技工作會議上了解到，國家林業和草原局將加快建設林草科技創新體系，力爭到2025年，科技進步貢獻率達到60%，2035年達到65%。



目前，我國林業科技進步貢獻率為53%。林草產業人均生產率不到發達國家的1／6，缺少具有國際影響力的大型企業和著名品牌。此外，林草工作管理手段落後，高水平、智能化監測和管理裝備缺乏，新一代信息技術應用不足。



國家林業和草原局局長張建龍表示，力爭到2025年，基本建成林草科技創新體系，科技進步貢獻率達到60%，科技成果轉化率達到70%。到2035年，全面建成林草科技創新體系，科技進步貢獻率達到65%，科技成果轉化率達到75%，實現林草事業現代化，跨入林草科技創新強國行列。



我國林草工作將首先加強重大項目立項和研發力度，啟動實施統籌山水林田湖草系統治理、以國家公園為主體的自然保護地體系建設等重大科技專項。其次，加快成果轉化，鞏固完善涵蓋林草科技推廣站等各類主體的多元化林草科技推廣體系，探索建立林草鄉土專家等新型推廣隊伍體系。通過引導組建國家創新聯盟等形式，逐步建立產學研緊密結合、多主體協同推進的林草科技成果轉移轉化新機制。



此外，我國還將立足區域特色優勢，通過局省共建布局一批國際創新高地。加快京津冀、長江經濟帶、“一帶一路”區域協同創新中心建設，積極謀劃建立黃河流域、粵港澳大灣區區域協同創新中心，打造區域創新戰略增長帶。積極推進木竹藤製品、荒漠化防治等領域中國標準轉化為國際標準。強化食用林產品質量安全管理，盡快建立與職責相適應的食用林產品質量安全監管體系，加大對涉及人類健康和安全的林產品監測力度，保障消費安全。



記者了解到，今年國家林業和草原局啟動了林草科技創新人才建設計劃，並評選出第一批林業和草原科技創新人才和團隊。



（來源：新華網）