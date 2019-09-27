呂秀蓮：蔡英文散裝論文僅證明當年有寫

呂秀蓮27日出席台灣氣候行動：反空污集會。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北9月27日電（記者 洪德諭）蔡英文的博士論文今天在台灣“國家”圖書館上架。針對論文風波，呂秀蓮認為，蔡公布散裝的論文僅證明當年有寫論文，到底有沒有被倫敦大學通過？有沒有合法拿到學位？這絕對是超越藍綠各界嚴重關切的，希望蔡英文能在論文風波過關，因為“國家元首”誠信發生重大狀況是“國安”危機。



面對蔡英文論文的風波，“總統府”在本周大動作召開記者會，拿出300多頁泛黃博士論文A4原稿向媒體展示，同時也將博士論文於今天在台灣“國家”圖書館上架，企圖甩開論文風波，不過由於僅拿出一頁一頁的原稿而非1984年裝訂成冊的博士論文仍遭質疑，對此呂秀蓮在27日出席台灣氣候行動：反空污集會提出上述看法。



呂秀蓮認為，對於論文風波有回應是好事，但拿出的散裝論文只是證明當年有寫論文，到底論文有沒有被倫敦大學通過？有沒有合法拿到學位？這是各界嚴重關切的問題，尤其是知識分子、學術界超越藍綠共同關切的。



呂秀蓮說，論文風波是基本的誠信問題，不是“總統”的問題，沒有博士學位也能當“總統”，但這起事件希望能勿枉勿縱，不要冤枉人家。作為候選人大小事情的因應，都會被人民作為能不能因應台灣未來危機的一個考量，在未來危機非常多的情況下，領導人如何因應危機是被關切的。

