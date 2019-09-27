天津新竣工摩天大樓成為城市新地標

中評社北京9月27日電／地上有100層，建築高度達530米。26日，坐落在天津開發區的天津周大福金融中心較原計劃提前4個月正式竣工。作為一座超高層建築，施工過程中項目部聚焦創新，先後創造了130餘項國家專利成果。



這座摩天大樓總建築面積39萬平方米，基坑最大深度32.3米，地下4層，地上100層，體量巨大。交付後，它將用於甲級辦公、豪華公寓、超五星級酒店等多種業態。天津開發區相關負責人表示，將通過整合天津開發區及周邊區域的商業業態，促進城市服務能力升級，拉動區域經濟增長，使之成為城市的新地標。



據項目總承包施工方中建八局項目總工程師孫加齊介紹，整個項目用鋼量超7萬噸，高空組對焊縫約37.6萬米，相當於約42.5個珠穆朗瑪峰高度，使用焊絲可繞地球40圈。同時，大樓使用鋼構件數量達42000件，50%以上為非標構件。“這座樓的鋼結構複雜程度和加工難度都是我接觸項目中最高的。”孫加齊說。



該樓在全國已建成或在建的摩天大樓工程中，率先全方位使用建築信息模型（BIM）管理，研發了基於高精度BIM模型的協同管理平台。通過在虛擬世界率先搭建起來，進行科學無誤的驗證後，再進行實體施工，可以將既往建築工程施工中可能產生的拆改、返工問題防患於未然。



（來源：新華網）