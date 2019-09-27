年內上市公司回購規模超1000億元創新高　

中評社北京9月27日電／為了穩定公司股價，維護公司形象，上市公司在近兩年開始頻繁回購股份，通過定向回購、集合競價交易等方式，希望將公司價值被低估這一信息傳遞給市場，從而穩定股價，增強投資者信心。



東方財富Choice數據顯示，2017年上市公司用於回購股份的資金為79億元，在2018年猛增至510億元，2019年以來，A股上市公司回購實施總金額已超過1000億元，創下A股歷來回購資金量的新高，並且遠超此前年份。



從回購的目的看，公司回購股份與大股東增持看似相同，但在實施主體、資金來源、回購用途、股票本身權益等方面有很大差異。



上海邁柯榮信息咨詢有限責任公司董事長徐陽在接受《證券日報》記者採訪時表示，在2018年11月份出台的《關於支持上市公司回購股份的意見》，針對股份回購範圍較窄、決策程序複雜、庫存制度不健全等現行制度存在的問題進行了修繕，由於此前從政策面上就開始鼓勵上市公司回購股份，因此當年回購股份現象大幅增加。



今年1月份，上交所、深交所正式發布《上市公司回購股份實施細則》，這些政策的出台，拓寬了上市公司回購資金來源、適當簡化實施程序、引導完善治理安排，鼓勵各類上市公司實施股權激勵或員工持股計劃。意見出台後，上市公司進行股份回購的操作，具有更多適用情形，回購流程更簡便，股份回購積極性也更大。



“在相對較低位置回購股份，也有利於上市公司提高資金的使用效率，從而增加每股盈利水平，提高淨資產收益率，減輕公司盈利指標的壓力。相比大股東增持，上市公司回購股份的意義更大，也體現出上市公司主動市值管理意願和現金流充沛。”徐陽認為，股價被低估是上市公司回購的主要因素，公司的股價已經無法反映公司未來的發展前景，因此這類公司值得投資者關注，但是不能盲目的去投資，需要關注此類上市公司的財報以及具體經營情況。



“有大規模回購行為的上市公司，至少表明了公司的發展信心與資金實力。”徐陽表示。

