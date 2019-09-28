中評關注：柯拉橘營黃珊珊　算盤怎麼打都賺

柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北9月28日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲延攬親民黨台北市議員黃珊珊擔任台北市副市長，雖然嘴上對“接班”一詞以“3年後的事，想太多”回應，但其實仔細算下來，柯文哲這一手，無論親民黨主席宋楚瑜是要白橘合作或沖冠一怒，對柯來說恐怕都穩賺不賠。



在鴻海創辦人郭台銘宣布“不參與2020連署競選”後，柯文哲會不會拿親民黨門票挑戰2020成為討論點，也因此白橘關係躍上檯面，只是柯文哲不只一次強調“自己要選的意願很低”，甚至與親民黨組織部主任張碩文對嗆“我不在意的事情多的是”，而柯文哲即便面對台灣民眾黨“立委”選舉沒有母雞的情況，被徵召參選台北市第五選區（中正、萬華）的無黨籍台北市議員徐立信向中評社證實，“即便勸進，柯文哲也沒有多想，就這樣直直衝‘立委'這局”。



把柯文哲想拿橘營門票參選2020的這一因素拿掉後，柯文哲拉攏黃珊珊任台北市副市長一職恐怕有兩種解釋，其一是先釋出善意，以促成之後的白橘合作，但這一可能已被親民黨“立委”、黨團總召李鴻鈞一句“宋楚瑜及他本人，都沒有接收到訊息，我們都是看到媒體才知道，這是善意嗎？”打掉，這也意謂了柯文哲與橘營之間的裂痕已到了“不能私了”的地步，才會這樣彼此放話。



其二，柯文哲想裂解親民黨，最大化民眾黨政黨票。親民黨2016年因宋楚瑜出馬拚大選，再加上綠營在選戰後期祭出“時代力量票夠了”的說法，讓親民黨的政黨票得到6.52%、獲得3席不分區“立委”，但在區域“立委”則全軍覆沒，這也代表親民黨在民意上“氣若游絲”。



再加上橘營也多次表達柯文哲多次“利用親民黨資源”跑中南部行程，甚至接觸親民黨地方人士接觸陳傑、吳益政等人，而親民黨前台中市服務處主任、前台中市議員陳三井向中評社表達“親民黨在2016大選過後，地方已經沒有在經營”，再再跡象都顯示直屬柯文哲的御林軍“柯粉俱樂部”恐怕已滲透中南部原本橘營的地方勢力，而親民黨中央卻沒辦法阻止。



據了解，親柯人士表達，黃珊珊任副市長應是個人行為，與政黨合作無關。但另一位近柯幕僚卻解讀，親民黨台北市議員黃珊珊、林國成都受柯文哲重用，甚至林國成的女兒、現任民眾黨發言人林珍羽也受柯文哲、市府顧問蔡壁如的信任，白橘已經合作，只是看合作到什麼程度。



言下之意，這代表柯文哲、台灣民眾黨的實力已凌駕親民黨，若是說“白橘合作”，顯然是柯文哲給宋楚瑜一個很大的面子，柯仍尊宋為師為友、時常請教，但若宋楚瑜要沖冠一怒，對不選2020的柯文哲來說，似乎並沒有損失，畢竟政治是現實、講求實力的。柯文哲拉攏黃珊珊這一手，算盤怎麼打都不賠，完全就看宋楚瑜如何轉念，白橘未來的動態，值得仔細觀察。