促進醫療資源縱向流動，解決群眾看病難

中評社北京9月27日電／9月26日，慶祝中華人民共和國成立70周年活動新聞中心在梅地亞中心二層新聞發布廳舉辦第二場新聞發布會。國家衛生健康委員會主任馬曉偉說，看病難的問題反映的是醫療資源的配置問題，“看病難，不是找不到醫院，而是找專家、上協和看病難。”



馬曉偉說，解決看病難看病貴的問題是我們長期要解決的大問題。我國醫療資源分配存在著區域、城鄉、醫院和學科之間的不平衡。進一步深化醫改就要從資源配置的角度解決問題。



馬曉偉表示，要穩步推進國家區域醫學中心建設，提高各省的醫療衛生水平，使各省都能解決省內的疑難問題，而不是讓患者都要北上廣看病。據他介紹，國家衛健委和四個省簽了省部共建區域醫療中心的協議，讓病人從北上廣分流到各省。



同時解決縣級醫院能力提升工程，三甲醫院對口支援縣醫院。馬曉偉表示，我國農村醫療發展，縣醫院的水平是非常重要的。如果縣醫院把本縣的病治好，農民就不需要到大城市看病。



馬曉偉說，解決農民看病難看病貴的問題就是要提高縣醫院的水平。目前我國已經有500所縣醫院達到了三級醫院的水平。



“看病難，不是找不到醫院，而是找專家、上協和看病難。”馬曉偉說，把基層水平提高，醫療資源能縱向流動，看起病來，大病在醫院、小病在社區，就能建立整合型的醫療體系。



（來源：新京報）