李麗華：綠營用民調上蔡韓差距　操作青年票

連任四屆的國民黨台中市議員李麗華。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中9月28日電（記者 林谷隆）連任四屆的國民黨台中市議員李麗華接受中評社訪問表示，最近幾波2020民調國民黨韓國瑜與民進黨蔡英文民調差距，越拉越懸殊，基層民眾都很心知肚明，這是白眼狼的“騙人陷阱”，目的對不知情的年輕族群產生影響，畢竟謊話說久了，旁人就會以為是真話，在台北市長柯文哲不選2020之後，民進黨想盡辦法拉年輕族群回流，最快的方式就是靠打韓，讓年輕人以為蔡聲勢看漲，進而挺蔡。



李麗華，國民黨籍，現任台中市議員（連任四屆）、國民黨20全黨代表，曾任台中縣太平市婦女會理事長、台中市活力社區關懷協會理事長、台中市體育總會健行登山委員會主任委員等，在市議會質詢言詞犀利、火力十足，有“重砲手”之稱。



2020大選，《品觀點民調中心》今天公佈最新民調，若2020藍綠對決，蔡英文民調支持度首度破四成，蔡支持度再創新高達40.3%，韓國瑜民調卻持續下探為25.9%，蔡領先韓的差距擴大至14.4個百分點。



李麗華表示，蔡英文跟韓國瑜在民調上的懸殊差距，基層民眾都心知肚明，認為這就像走進賭場，與到很多白眼狼專門在設陷阱騙人，這種民調“詐”的太明顯，與基層感受完全不一樣。現在無論什麼立場，都要來踢韓國瑜一腿，韓能撐下去才是金剛不敗之身，才能真正成為最大尾的台灣領導人。



她認為，蔡英文執政下，台灣經濟蕭條，外交困境，兩岸關係緊張，搞得民不聊生，怎麼可能民調高，所以最近這些民調根本就是白眼狼，專門在騙人。這些庶民都看在眼裡，恨在心裡，最後會用選票制裁，假民調不要再一直搞，因為無法影響所有的民眾，她要提醒，當初民進黨也是因為獲得庶民支持，才能在台灣崛起，不要因為執政三年，就忘記庶民的影響力。



李麗華也說，民調是浮動、虛擬的數字，雖然我們認為是很笨的手法，但是如果假民調一份接一份，也不能忽視“三人成虎”對不知情民眾的產生影響力，畢竟謊話說久了，旁人以為就會是真話，尤其是對涉世未深的年輕族群。



她強調，最近綠營幾波民調操作，坦白說就是針對年輕人，因為過去我們都知道39歲以下的年輕人是比較支持台北市長柯文哲與蔡英文，現在柯不選2020，當然民進黨蔡英文就要想盡辦法拉年輕族群回流，最快的方式就是靠打韓，讓年輕人以為蔡聲勢看漲，進而挺蔡。



至於前“立法院長”王金平表態2020參選到底，日前傳出王爭取親民黨“門票”參選，親民黨秘書長李鴻鈞證實，王金平有找人接觸親民黨主席宋楚瑜，但宋、王兩人還未正式見過面。



李麗華告訴中評社，她要呼籲王金平院長“你不是喝國民黨奶水長大，而是泡在國民黨的奶水長大”，有好處基本上都不會忘記他，為了讓王續任“立法院長”，還屢次修改黨章，這就是國民黨“量身定做”為王好，現在還要反咬國民黨一口，誰能忍下去。



李還說，就算王真的拿到親民黨的“門票”參選2020大選，大家不要忘記過去宋楚瑜不是也曾在2006年參選台北市長，結果只拿到5萬多票，現在王參選，也是差不多，就是3至5萬票，真的沒有這麼神，“神已經換尊”要拜哪一尊，民眾很清楚啦，呼籲王不要搞到自己晚節不保。