新疆深耕網絡銷售 　瓜果隔日達內地

中評社香港9月27日電／“吐魯番的葡萄哈密的瓜，庫爾勒的香梨名聲大，庫車白杏味最佳，新疆瓜果甜又沙……”新疆降雨量少，氣候乾燥，晝夜溫差大，正是這些獨特的氣候條件，造就了這裡優質的瓜果。



長期以來受制於與內地市場的距離，鮮果不易保存，且運輸成本高，一直是困擾新疆林果業發展的難題。



新華社報道，新疆果業集團有限公司是新疆果業的領頭羊，作為一個為1000多家中小微企業提供電子商務運營、創業、物流配送、培訓和金融一體化服務的重點扶貧龍頭企業，在推動新疆農特產品外銷上不斷做出嘗試。



今年，新疆果業集團有限公司與德邦快遞簽訂了電子商務戰略合作協議。雙方將從新疆生鮮產品采收、冷鏈運輸等方面進行合作，打通新疆生鮮瓜果運輸“最後一公里”。



新疆生鮮瓜果將採用空運直髮、全程冷鏈直髮、空陸聯運、多倉發貨等模式，實現區內24小時送達，全國48小時到72小時送達，北京、上海、武漢、南京、鄭州、西安、成都等地空運隔日即可到達。



近年來，新疆瓜果產業發展迅速，規模不斷擴大。2018年新疆園林瓜果產量1059萬噸，同比增產1.8%。2018年新疆已有60餘種品類、250多種商品開展線上推介銷售，新疆企業實現網上零售額159.7億元，比上年增長44.8%。



深耕互聯網銷售成為新疆林果業發展的有效抓手。今年9月，新疆果業集團有限公司與阿里巴巴聚划算聯手尋味新疆，在聚划算、天貓、淘搶購等平台主推新疆十餘款特色農產品。



定制化商品的訂單農業模式，新零售渠道及聚划算、淘搶購等資源的優化整合，有力促進了新疆現代農業產業的發展。