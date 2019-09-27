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特朗普身陷彈劾危機市場氛圍謹慎 日股收黑
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2019-09-27 16:45:42
中評社香港9月27日電／美國聯邦眾議院對總統特朗普正式展開彈劾調查，投資人對此維持謹慎態度，東京股市今天因市場擔憂情緒應聲收黑。
據中央社報道，日經225指數下挫169.34點或0.77%，收21878.90點。東證一部指數下跌19.02點或1.17%，收1604.25點。
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