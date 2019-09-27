上海電影周登陸布魯塞爾　

中評社北京9月27日電／為慶祝新中國成立70周年，為期一個月的上海電影周26日晚在布魯塞爾中國文化中心拉開帷幕。開幕式上播放了1949年12月首次上映的《三毛流浪記》4K高清修復版，受到現場觀眾熱烈歡迎。



自2013年開館起，上海電影博物館堅持每年去海外舉辦“上海電影周”。今年的電影周活動由上海電影博物館和布魯塞爾中國文化中心、上海市對外文化交流協會共同舉辦，把影響幾代人的“三毛”漫畫帶到漫畫大國比利時，以豐富的活動內容講述中國故事、弘揚中國精神，致敬偉大時代。



此次電影周活動主要由“永遠的三毛——慶祝新中國成立70周年漫畫展”“匠心繪影——慶祝新中國成立70周年電影海報展”以及“海上光影——上海電影回顧展”三大板塊組成。



漫畫展精心選取50件珍貴展品，包含“三毛”漫畫手稿、圖書、獎杯等；上海電影回顧展以新中國成立70年為線索，選取《三毛流浪記》《三毛從軍記》《大鬧天宮》《山水情》《大李小李和老李》《舞台姐妹》等經典影片，展示新中國上海電影的創作高度；電影海報展則選取了16幅不同年代的海報，反映新中國各時期電影的特色。



開幕式前，海上電影大師班暨中歐電影藝術思想對話在布魯塞爾中國文化中心成功舉辦。被譽為“三毛之父”的中國傑出漫畫家張樂平之子張慰軍作為主講嘉賓與比利時漫畫家進行藝術思想對話，交流探討“三毛”漫畫、電影內涵以及海外推廣傳播，探討中比漫畫藝術交流。



（來源：新華網）