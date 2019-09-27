披橘袍選2020？王金平還是語帶玄機

王金平接受媒體採訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東9月27日電（記者 蔣繼平）距離大選還有106天，不斷強調參選到底、且正在爭取親民黨政黨推薦門票的前“立法院長”王金平，今天在屏東受訪時表示，他披什麼袍都好，且會跟台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲會盡力尋求合作。對於和親民黨主席宋楚瑜見面、民主大聯盟會怎跟親民黨合作，王金平仍然沒有很明確的回答。



王金平對於參選到底訪問內容，大部分仍是老調重彈，面對媒體好奇追問，也都四兩撥千金帶過，仍是讓人霧裡看花。



王金平不斷強調參選到底，按照選罷法規定，政黨可以提名候選人，參加2020選舉，如果沒有政黨提名，就必須要爭取人民聯署，但王錯過登記連署的機會，王日前也表態正在爭取親民黨政黨推薦的資格。



王金平今天南下屏東縣政府拜會民進黨籍屏東縣長潘孟安，並且在屏縣府縣長室進行“屏東發展願景構想–產業創生觀光城”簡報。



針對要披橘袍參選2020嗎？王金平表示，什麼袍都沒有關係，他講過上天要他選的話，一定會安排一條路給他走，他要大家慢慢看，因緣成熟就會看見這條路，慢慢顯現出來。



媒體繼續詢問跟宋楚瑜見面時間？王金平說，宋楚瑜“出國”了，是老朋友了，要見面隨時可以安排。跟柯文哲之間合作？王金平也說，會盡力尋求合作。民主大聯盟跟親民黨會以何形式來合作？王金平回答，誰在組他不知道，朋友一直在串聯，自由發展，應該有某種程度的共識。



是否確定鴻海創辦人郭台銘會支持他參選？王金平表示，他跟郭是關公兄弟，也講好郭不選，他就會來尋求機會。針對披橘袍會被開除黨籍？王則說，還沒有到那個地步吧，反正順著因緣走。關於副手找好了沒？王也說，還沒有做宣布怎麼會連副手也要講。