特朗普抨擊“電話門”檢舉者和民主黨人

中評社北京9月27日電／在最近舉行的聯合國大會期間，美國總統特朗普花了很多時間回答有關“電話門”的問題。一天後，他在私下和媒體面前猛烈抨擊民主黨人、告密者以及媒體。



據美國廣播公司報道，特朗普26日抵達安德魯聯合基地後表示，應該有辦法停止民主黨人對他和烏克蘭總統弗拉基米爾·澤連斯基通信的調查。



一位美國情報界人士日前檢舉特朗普今年7月25日在與烏克蘭總統澤連斯基通話中，以向烏克蘭提供軍事援助為籌碼，施壓對方對美國前副總統、民主黨總統候選人拜登及其兒子亨特進行調查。



另據路透社報道，日前民主黨領導的國會委員會發布了一份報告，這名情報人士還表示，白宮官員對此事進行干預，將這通電話記錄從計算機系統中移除。“這份記錄被加載到一個單獨的電子系統中，該系統原本是用來存儲和處理特別敏感的機密信息的。”



一名白宮官員稱，這一行為是對該電子系統的濫用，因為從國家安全的角度來看，通話中沒有任何敏感的內容。據悉，這名檢舉者是一名中央情報局官員，曾一度被派去白宮工作。



特朗普接受記者採訪時表示，可能會考慮通過法律途徑來阻止國會中民主黨的彈劾調查。“這些人——民主黨人，對這個國家的所作所為是恥辱的，不該被允許。應該有辦法阻止他們，或許是通過法庭的合法途徑。”



（來源：中國日報網）