“絲綢之路”文獻圖錄在京發布

中評社北京9月27日電／北京大學和國家檔案局26日發布研究成果圖册《錦瑟萬里 虹貫東西——16－20世紀初“絲綢之路”檔案文獻集萃》，以文獻圖錄方式為讀者呈現國內外保存的120件（組）“絲綢之路”的歷史檔案。



記者從北大獲悉，這一文獻圖錄由國家檔案局和北大歷史學系多位專家學者集中編纂校對而成。在題材上包括皇帝諭令、官員題奏、國書、實錄、清單、護照、字典、藥方、信函等；在文字方面，不僅有漢文、滿文，還有英、法、俄、西班牙、葡萄牙等外國文字；除文字檔案外，還包括輿圖、畫像等圖像檔案。



北大“海上絲綢之路”項目首席專家、歷史學系教授榮新江表示，文獻圖錄選取了“絲綢之路”歷史檔案中最精華的部分，基本覆蓋了當時絲路沿線的40多個國家和地區，集中展現了16至20世紀初我國與“絲綢之路”沿線國家和地區廣泛開展經貿人文交流的歷史佳話，極具學術研究價值。



26日，“‘錦瑟萬里 虹貫東西’中外絲綢之路歷史檔案文獻展”也在北大校史館開幕，並將持續至10月13日。展覽共展出展品65件（組），包括17世紀的“中俄皇帝像”，1555年的“古今形勝圖”，1634年徐光啟、湯若望等繪制的《赤道南北兩總星圖》等精美歷史檔案複制件以及“清順治青花花鳥紋尊”“清粉彩鐘鼎插花開光博古大盤”等實物展品。



（來源：新華網）