談特金會　朝外務省顧問：期待特朗普明智抉擇

中評社香港9月27日電／朝鮮中央通信社報道，朝鮮外務省顧問金桂冠今天說，在分析美國總統特朗普對待朝鮮的方式中發現，他與前任總統不同，擁有政治洞察力和決策力，朝鮮期待特朗普果斷做出明智選擇。



分析指出，金桂冠在談話中提到韓美聯合軍演和制裁，暗示在朝鮮和美國工作層級磋商或未來朝鮮和美國領導人會談（特金會）中，朝鮮將重點提出這些問題。



韓聯社引述朝鮮中央通信社（KCNA）消息，金桂冠說，朝鮮外務省將密切關注美國日後動向。



金桂冠發表談話說，朝鮮和美國領導人曾在雙邊會談中表明結束敵對關係、努力實現半島和平與穩定的決心。但履行特金會談協議的實際行動缺乏進展，未來領導人會談前景不明朗。



中央社援引報道，金桂冠表示，為增進互信、執行朝鮮和美國聯合聲明，朝鮮將所扣美國公民和美軍遺骸送回美國。但美國對落實（新加坡）聯合宣言毫無作為，反而重啟聯合軍演，進一步加大對朝鮮施壓力度，使朝鮮和美國關係倒退。



金桂冠說，華盛頓仍有不少人主張“先棄核、後補償”的模式，誤以為制裁能促使朝鮮重返對話桌。再一次舉行領導人會談能否為朝鮮和美國關係帶來新的突破，令人懷疑。



據報道，金桂冠先前擔任朝鮮外務省第一副相，他曾在對美核談判中發揮主導作用。