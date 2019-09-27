防止數字脫貧　四方面鞏固脫貧成果

中評社北京9月27日電／國務院扶貧辦主任劉永富27日說，脫貧攻堅必須有嚴實的作風才能把工作做好，對數字脫貧、虛假脫貧，發現一起糾正一起，確保扶貧工作務實、幫扶過程扎實、脫貧結果真實。



慶祝新中國成立70周年活動新聞中心27日舉辦新聞發布會聚焦全面建成小康社會，扎實推進脫貧攻堅和鄉村振興。劉永富在發布會上說，70年來，脫貧攻堅取得決定性進展和重大歷史性成就。特別是黨的十八大以來，全面打響脫貧攻堅戰，明確了脫貧攻堅的目標任務，確定了精准扶貧精准脫貧的基本方略，出台一系列超常規的政策舉措，建立脫貧攻堅的制度體系，經過不懈努力即將消除農村絕對貧困。



劉永富表示，下一步，要從四方面鞏固脫貧成果：一是要保證脫貧的真實；二是脫貧以後要穩定現行的扶貧政策；三是要從長遠著手，發展產業，增加就業，增加收入，讓脫貧有可持續的能力；四是對返貧的和新發生的貧困人口及時幫扶。



對於一部分扶貧幹部作風不實的問題，劉永富說，中央將2018年作為扶貧領域作風建設年，開展腐敗和作風問題專項治理，確保脫貧攻堅責任落實到位、政策落實到位、工作落實到位，總體上看效果明顯。對於一部分作風不實的扶貧幹部，該換的換、該撤的撤、該批評教育的批評教育，要建立正確的用人導向。



（來源：新華網）