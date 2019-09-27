主旋律電影為什麼越來越值得期待？

《我和我的祖國》預售票房已經破億。 中評社北京9月27日電／在即將到來的國慶檔中，《攀登者》《我和我的祖國》《中國機長》將於9月30日同日上映。三部主旋律影片也將作為獻禮片，慶祝中華人民共和國成立70周年。



與同期上映的影片相比，這三部影片不僅在內容上都充滿正能量，在人氣上也絕對強勢。在已開啟的預售中，《我和我的祖國》票房已經突破1.32億。而在最苛刻的影迷聚集地豆瓣上，《攀登者》《我和我的祖國》《中國機長》分別有7萬、6萬、4萬人標記“想看”——這一數據絕不輸一部好萊塢商業大片。



近年來，我國的主旋律電影通過不斷創新尋求自我突破，在票房和口碑上都取得了傲人的成績。也正是通過這些創新手段，才使得觀眾對主旋律電影抱有越來越多的期待。



展現“人”的豐富性



傳統的主旋律電影，通常習慣於塑造光輝的偉人形象與英雄形象，而新時期的主旋律電影卻更注重從細微處著手，用小故事展現“人”的豐富性。



在一周前上映的《決勝時刻》中，領袖毛澤東既會同小女兒蹲在樹邊捉麻雀享受美好的親子時刻，也會為與大女兒交流不暢而煩惱；不但熱心幫助警衛隊長陳有富與播音員孟凡予牽紅線，還關心士兵田二橋的老家生活狀況……這些小故事的描寫，都使觀眾更有代入感，更容易與片中的人物引發情感上的交流與共鳴。



2017年暑期檔播出的《戰狼2》創造了票房奇跡，直至今日仍以56億票房穩坐中國影史票房冠軍。這部發生在現代中國的背景下，以海外撤僑為主題的影片塑造了中國式的軍人英雄：冷鋒。影片中冷鋒舍身協助中國海軍的撤僑任務，這其中，既有“一朝是戰狼終身是戰狼”的使命責任感，也有為女友尋仇、為非洲小朋友找媽媽等私人動機——這使得他的搏命行動更具有說服力，故事邏輯更容易被觀眾接受。《戰狼2》不僅僅塑造了一個打不垮的個人英雄形象，更通過冷鋒這個英雄人物展現了中國軍人的形象——軍事素質過硬、有愛國情懷、有人道主義情懷。

