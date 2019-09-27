長三角科技創新一體化發展加快推進

中評社北京9月27日電／圍繞國家創新驅動發展戰略，積極響應長三角一體化發展國家重大戰略部署，在25日開幕的第二屆長三角科技交易博覽會上，上海嘉定、江蘇蘇州、浙江溫州和安徽蕪湖共同簽署《深化長三角地區科技創新一體化發展戰略協議》，進一步加強長三角科技創新戰略協同、成果對接、資源共享、生態共建等方面合作，打造長三角科技創新合作的示範模板。



根據《深化長三角地區科技創新一體化發展戰略協議》，嘉定與溫州、蘇州和蕪湖將深入合作，通過“互聯網＋科技資源”，率先實現科技資源、科技服務的互通互聯、合作共享。目前共有1369項服務資源入庫，其中上海市596項、溫州市420項、昆山市347項、太倉市6項；科技券服務機構為136家，其中上海市56家、溫州市39家、昆山市32家、太倉市9家。



上海在信息技術、生物醫藥、高端裝備方面有若干嚴控性的技術支撐平台和科技成果轉移轉化的平台，在智能汽車、新能源汽車、航空航天、智能製造、機器人以及新藥創制和高端醫療裝備方面，也實施了一大批重大戰略項目，布局了一些重大基礎工程，形成了各具特色的科技創新園區。



“一方面，上海的優勢帶動了長三角其他城市科創能力的發展；另一方面，上海在技術和成果轉移轉化的過程中也需要向外部進行溢出。”太倉市科技局局長萬芬奇表示。統計數據顯示，2018年，上海技術合同流向長三角的交易額超過170億元，占輸出總額百分比達14%，交易額增長服務同比超過263%。今年4月，長三角科技資源共享服務平台開通上線，整合區域內1195家法人單位、26700餘台套大型科學儀器設施，總價值超過300億元。



科技雙創券作為一項具有普惠性特點的創新政策，主要用於支持中小微企業和團隊等向科技服務機構購買專業服務。中小企業資產、人員隊伍規模較小，創新資源有限，對外部和創新資源依賴性高。通過科技雙創券政策，中小企業共享大型科學儀器等創新資源，節省了創新投入資金。



2018年，嘉定區、蘇州市（昆山、太倉）、溫州市三地實現科技資源共享共用，三地的大型科學儀器設施和研發服務加盟長三角科技雙創券服務平台（嘉定）。今年4月，嘉定區科委與太倉市科技局在太倉市科創月開幕式上簽訂了《嘉太“雙創券”互通合作框架協議》。隨著科技雙創券服務資源共享數量穩步提升，目前共有1369項服務資源入庫，其中上海市596項、溫州市420項、昆山市347項、太倉市6項。自平台運行以來，共有147家企業申領了額度為1470萬元的科技雙創券。



（來源：經濟參考報）