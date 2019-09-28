未忘情政治？郭台銘今辦見面會發表真心話

郭台銘。（中評社 資料照） 中評社台北9月28日電（記者 洪德諭）鴻海創辦人郭台銘將於今天下午舉行見面會，這是他9月16日深夜宣布不參與連署參選2020後首度現身，限額1千名粉絲在報名開始30分鐘就已額滿，還增開戶外場，郭台銘雖不接受採訪，但規劃真心話時間，未演先轟動。郭台銘是否未忘情於政治，受到關注。



郭台銘在宣布不參與連署選2020大選後，28日將在台北市三創文創園區舉行首場粉絲見面會首度現身，這場見面會吸引郭粉熱情參與，未演先轟動，限額1000名的入場資格在報名開始30分鐘就已額滿，還有粉絲在挺郭社團抱怨未能成功報名，為讓粉絲都能參與，郭辦也透露將增加戶外轉播讓郭粉都能參與。



根據活動規劃這場見面會在13點將開放入場，14點30分演奏青天白日旗歌開場，14點35分慈善團體演出，14點45分郭粉代表上台分享並與郭台銘互動，15點25分規劃樂活養生健康座談，15點45分則安排幕僚真心話，16點20分則會播放回顧影片，郭台銘也將發表真心話，17點則會在郭台銘與抽出的100名粉絲合照中畫下句點。



在這場見面會後，郭辦也曾表示，全台將陸續規劃6至8場見面會包括高雄，由於首場報名反應熱烈，不排除會增加場次。