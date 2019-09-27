中評現場：王金平談參選　潘孟安換位避嫌

王金平與屏東縣長潘孟安。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東9月27日電（記者 蔣繼平）正在爭取披橘袍參選2020的前“立法院長”、中國國民黨不分區“立委”王金平，今天下午前往屏東縣政府拜會民進黨屏東縣長潘孟安，潘率領縣府團隊出面接待。會前受訪王滔滔不絕共講了15分鐘，潘及縣府局處首長站著旁聽，王談到參選歷程時，潘則板著臉走一旁跟幕僚講話，巧妙換位避嫌。



王金平27日下午3時搭車抵達屏東縣政府大門口，由潘孟安出面迎接，雙方邊走邊寒暄敘舊，進到縣長室進行媒體聯訪，屏東縣政府各局處首長也到場參加這次的座談。



王金平此行目的要進行一場“屏東發展願景構想–產業創生觀光城”簡報，王受訪時也拿著一本“屏東發展目標體系圖”向媒體展示他所規劃的縣政，希望提供給潘孟安參考。



王金平也再度強調他3月就規畫參選，並且好早就做好了“國政”規劃，因此才積極走訪各個縣市進行。



王受訪時滔滔不絕共講了將近15分鐘，潘孟安及幕僚全程站在一旁聆聽，過程中潘一度走到旁邊跟幕僚談話，最後潘也確認王全都回答完之後，才代表縣府說明立場。



由於雙方政黨色彩不同，潘孟安也強調這次“只談縣政”。王金平則說，他這次是想拜訪天下雜誌評比施政滿意度第一名的屏東縣，沒有要談政治。