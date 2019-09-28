回顧關鍵8天　劉宥彤：郭董退選天人交戰

永齡基金會執行長劉宥彤。（中評社） 中評社台北9月28日電（記者 洪德諭）儘管當時在眾多民調中至少都坐二望一，但鴻海創辦人郭台銘最後還是在9月15日深夜決定不參選了。這樣的決定雖然跌破外界的眼鏡，但看在親近幕僚劉宥彤眼中，雖非意料中事，但也沒那麼那麼意外。



劉宥彤接受中評社訪問表示，在商場上霸氣的郭台銘，眼光精準，遇事果決，不怕困難，越挫越勇。他最常掛在嘴邊的一句話就是“失敗者總是找藉口，成功者總是找方法”。所以，當他要入主日本百年品牌Sharp時，在日本碰到的是排山倒海般的巨大壓力。有人情感上不希望Sharp賣給外國人，有人則是擔心先進技術外流，連日本政府都曾表達關切，但即使以一己之力面對因民族情感或是誤解而起的日本社會不友善氛圍，郭台銘也沒有絲毫畏懼，有著超強的抗壓性。



劉宥彤表示，但這次參加中國國民黨2020初選落敗，面臨是否應該參選到底的抉擇時，郭台銘卻少見地陷入了長考，因為首次投身政治的他，發現了政治原來比商場黑暗許多。



劉宥彤向中評社說，在他參選之前，大家跟他都是好朋友，但在他參選之後，有國民黨高層把自己的利益放在政黨利益之前而不願採納他的任何建議。後來，更有藍營大老私底下勸他參選救國，檯面上卻又呼籲他團結為黨。這些種種，都讓他思索跟這些人一起，真能為國家做些什麼嗎？同時，社會上各種中傷謠言隨之而來，應該討論政策的空間不見了，也讓他感慨這麼重要的“總統”的選舉不該是這種面貌。



劉宥彤指出，雖然外界都以為郭台銘一定會參選，但長年跟在郭董身邊的她卻知道郭董其實正在天人交戰，一方面仍然有許多的社會賢達人士積極勸進郭董參選，一方面郭董卻也懷疑在一場混戰中參選的意義還有多少？所以她認，郭董應該不是百分百一定會參選的。



劉宥彤說，果然，儘管副手也找好了，需要做的參選準備也都做好了，許多民調也顯示他頗有機會勝選，但他最終還是在9月15日深夜做出了不參選的決定，希望讓社會回歸理性的思考與判斷。這樣的放棄其實需要更大的勇氣與下更大的決心，但大老闆畢竟就是大老闆，提得起，放得下，只是他很抱歉，讓郭粉的期待落空，對郭粉來說，也仍然有滿滿的不捨。