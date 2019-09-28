傅健慈答中評：美國干預香港不會得逞

全國港澳研究會會員、香港法學交流基金會秘書長傅健慈博士 中評社香港9月28日電（記者 張心怡）美國國會參眾兩院外委會當地時間25日審議通過“香港人權與民主法案”。外交部、港澳辦均對此表示強烈譴責和堅決反對，認為美方公然為香港激進勢力和暴力分子張目，並強烈敦促美國國會及一些政客停止粗暴干涉中國內政，少做破壞中美關係大局的事。



全國港澳研究會會員、香港法學交流基金會秘書長傅健慈博士就此對中評社表示，美國試圖將其不恰當的“長臂管轄杈”強行施加在香港身上，必定毫無作用，更不可能得逞。



傅健慈提到，近日，有香港反對派議員和“反中亂港”人士到外國唱衰香港，並配合美國的部分議員推動所謂《香港人權與民主法案》，要求美國政府每年認證香港的自治狀態，從而決定是否維持香港所享有的獨立關稅區等待遇，及賦予美國總統權力，制裁所謂侵害香港人權與民主自治的人士。



“這違反國際法和國際關係的基本原則，但美國參眾兩院的外交委員會卻通過《香港人權與民主法案》，將提交兩院全體會議處理。”傅健慈指出，美國正是擴張霸權主義，試圖將其不恰當的“長臂管轄杈”強行施加在香港身上，從而破壞恒之有效的“一國兩制”，對香港進行赤裸裸的政治恐嚇。