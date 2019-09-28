郭台銘為何堅持退黨？劉宥彤談郭心情

永齡慈善基金會執行長劉宥彤。（中評社 資料照） 中評社台北9月28日電（記者 洪德諭）有關鴻海創辦人郭台銘退出中國國民黨、放棄連署參選2020的過程，郭幕僚劉宥彤接受中評社訪問時證實，退黨的導火線就是那31位大老的報紙廣告連署聲明，郭台銘難以想像，怎麼有人會前些時候還私下或直接或間接透過管道來勸進郭台銘一定要選，以讓國民黨有雙保險，後面馬上又一副大義凜然的態度要他不能做歷史的罪人，明擺著就是想藉由廣告來告訴韓粉：“我已經盡力勸說郭台銘了，萬一韓國瑜真的輸了，不要怪我”的自私心態。



郭台銘從4月17日領到榮譽黨證，到9月12日請發言人代辦退黨手續，郭台銘成為國民黨榮譽黨員不過短短五個月。談到郭台銘退黨的心路歷程，劉宥彤指出，因為感覺許多黨的高層與大老說一套、做一套，其實是把個人的利益放在政黨利益之前，把政黨利益放在國家利益之前，所以郭台銘憤而辦理退黨手續。



不過，果然是不選最大，之前把話講得無比難聽的國民黨決議慰留，這讓做事一向明快的郭台銘深感沒必要，幕僚劉宥彤也表示不解：“之前國民黨在郭董還沒做最後決定前就放任幾個一級主管臭罵郭董，現在又發現郭董是個值得珍惜的寶，需要郭董留在黨內，但郭董之前提的那麼多建議沒一個被採納，人微言輕的郭董留在國民黨內好像也無法再幫國民黨做些什麼了吧？既然已經無法再為國民黨做出貢獻了，那又何必留呢？”



“其實郭董之前對國民黨確實是充滿感情的”，劉宥彤向中評社說，“歷任的黨主席都知道郭董對國民黨的一片赤忱，不然國民黨也不會願意頒贈榮譽黨員給郭董，但真的就是被一些私心自用的人弄成今天這局面。”



“郭董就是一心為國，所以他現在打算用自己的力量來幫助台灣社會。”因此，郭董要成立智庫，研擬各種福國利民的政策，也要師法日本的“政經塾”來培養年輕朋友的能力與視野。 劉宥彤認為，郭董不但一直熱心公益，現在還願意再為台灣從人才與政策的根本層面做更多，台灣能夠有郭董這樣一位企業家，實在很幸運。