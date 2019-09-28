中評關注：香港各界譴責美方通過涉港法案

香港團體抗議美國干涉香港事務（圖片來自網絡） 中評社香港9月28日電（記者 張心怡）美國國會參眾兩院外委會於當地時間25日審議通過“香港人權與民主法案”。香港各界均就此表示強烈不滿與譴責，並敦促美方停止干預香港事務，不要再為香港激進分子違法暴力行為推波助瀾。



民建聯對美國國會外交委員會通過所謂《香港人權與民主法案》表示強烈不滿。民建聯指，香港特別行政區的事務純屬中國內政，任何外部勢力不得干涉，有關美國政客的所作所為，是粗暴干涉中國內政、嚴重踐踏國際法和國際關係基本準則，必須予以譴責。激進分子的行為名為爭取民主自由，實質破壞社會安寧、嚴重損害其他香港市民的人身安全、權利和利益，對香港的法治和“一國兩制”帶來極大負面影響。有關美國政客拋開國際法和國際關係基本準則，為這些激進分子打氣撐腰，只為破壞中國發展，推展美國自身利益。



建制派立法會議員聯署聲明指出，美國國會參眾兩院的外交關係委員會通過受理《2019年香港人權與民主法案》並無必要，此舉只是為響應其禍港代理人的號召，作為粗暴干預香港內部事務及為其代理人在香港爭取政治籌碼的手段。一直以來，香港嚴格恪守國際協議丶國際規則丶法律及商業道德與世界不同國家和地區通商，以及參與眾多有關領域的合作，成績斐然，有目共睹。若通過《2019年香港人權與民主法案》，除了打擊香港及美國本身利益外，只會令中美關係雪上加霜，並無任何好處，既損人丶亦損己。



香港友好協進會發聲明稱，美國國會粗暴干涉中國內政，嚴重踐踏國際法和國際關係基本準則，對此表示強烈讉責、堅決反對。該會表示，香港事務純屬中國內政，任何外部勢力無權插手。任何危害中國國家主權安全、挑戰中央權力和基本法權威，破壞香港繁榮穩定的行為，是包括香港同胞在內的全體中國人民不能接受的。美國國會少數政客打著人權民主的幌子，目的是為反中亂港勢力和少數暴徒打氣撐腰，為目前香港亂局火上加油。