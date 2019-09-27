正式分道揚鑣　國民黨將註銷郭台銘黨籍

李哲華表示，組發會依造程序註銷郭台銘黨籍，目前已上呈曾永權待同意。 中評社台北9月27日電（記者 張嘉文）中國國民黨針對鴻海創辦人郭台銘申請退黨一案，由於台北市黨部本作出予以慰留的建議，但郭辦多次對外強調不會接受，盼不要再糾纏。台北市黨部上簽公文到黨組發會時，已無建議慰留的字眼，因此依照程序註銷郭台銘的黨籍，目前全案上呈副主席兼秘書長曾永權，若曾也同意，郭台銘的黨籍將正式被註銷，完成退黨程序。



郭台銘日前申請退黨，國民黨25日召開中常會，發言人歐陽龍會後轉述時指出，退黨案經區黨部受理、台北市黨部討論後，建議黨中央予以慰留，中常委及黨主席吳敦義都認可此意見。



不過，郭台銘辦公室強調，郭台銘絕對不會接受慰留，更批國民黨言而無信，既然已分道揚鑣，盼勿再互相干擾、糾纏。



組發會主委李哲華表示，其實依照國民黨的入退黨辦法，在郭台銘透過幕僚發表退黨聲明，並向區黨部提出申請後，那時郭就已不算是國民黨的人，現在的程序只是要完備整個動作，因退黨後要再入黨，需要兩年的時間，這個程序可以訂出退黨時間點，以作為日後的依據。



李哲華也提到，依組發會立場，本來就主張讓郭台銘完成退黨，因郭台銘已經宣布退黨，這是個人意志，國民黨沒有同不同意的問題，但因台北市黨部日前建議予以慰留，才會有25日中常會上的討論。



李哲華說，而後來市黨部上簽的公文上，也沒有再建議黨中央慰留郭台銘，因此組發會就依照程序註銷郭台銘的黨籍，目前全案上呈曾永權，若曾也同意，郭台銘的黨籍將正式被註銷，完成退黨程序。