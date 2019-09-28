港澳人士答中評　寄語祖國70華誕

3000多名粵港澳青年快閃排列出“祖國好”字樣（圖片由受訪者提供） 中評社香港9月28日電（記者 張心怡）“我國發展取得舉世矚目的歷史性成就，港澳同胞以及在香港、澳門的外資企業和人士也有一份功勞。這一點，祖國和人民永遠不會忘記。”去年，習近平主席在北京人民大會堂會見香港澳門各界慶祝國家改革開放40周年訪問團，充分肯定了港澳在國家發展建設中的獨特地位與作用。



紫荊花開，蓮花綻放，都離不開中華厚土。港澳同胞始終與祖國血脈相連、休戚與共。新中國70華誕來臨之際，不少懷揣拳拳赤子之心的港澳人士心潮澎湃，紛紛向中評社記者講述了自己與祖國緊密相連的一點一滴，並為祖國70歲生日獻上最為誠摯的祝願。



“我生在香港，恰好與新中國同歲。日軍侵占香港時，父親參加了抗日游擊隊，他和戰友們浴血苦戰，趕走了日本侵略者。”憶起往昔，香港抗戰歷史研究會會長吳軍捷深切感受到香港與祖國同甘苦、共患難。他說，香港人秉持堅毅努力的獅子山精神，承繼自強不息的中華傳統文化，吸收西方現代理念，令這片灑有前輩血汗的土地成為譽滿世界的東方之珠。



回歸祖國後，“一國兩制”為香港帶來了安定與繁榮。吳軍捷堅信，這樣的局面是絕大多數香港人內心最基本、最強烈、高於一切的訴求，而學會與十四億中國人民共命運，才是保有香港前途的唯一可行之道。“每個人都應該認識歷史，明白自己從哪裡來，又要到哪裡去。”



香港與“九二共識”有著歷史淵源，是兩岸政治接觸的重要橋梁，也是兩岸民間往來的重要平台。在中國和平統一促進會香港總會會長姚志勝看來，香港與台灣兩地人員來往密切，關係特殊，在經貿、文化、教育、科技、媒體、體育、旅遊等方面開展了積極聯繫與合作，未來也必定會繼續扮演好推動兩岸民間交往的重要角色。