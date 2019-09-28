郭台銘雖未參選　國民黨已實質分裂

國民黨的實質分裂，已讓韓國瑜的大選之路陷入嚴峻局面。（中評社資料照） 中評社台北9月28日電（記者 張嘉文）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜近來的選情並未因鴻海創辦人郭台銘不參選而有提升，反而在各式民調有持續往下走的跡象，細究原因，與國民黨持續在內耗、紛亂不休的狀況脫離不了關係。



郭台銘退黨以及不參選2020後，表面上國民黨雖然沒有第二組人馬參選鬧分裂，但因藍軍內擁護郭的人不少，表面上他們沒有隨著郭出走，但實際上心已不在，未來在選舉上也不可能幫韓，甚至可能扯後腿，國民黨已是實質分裂，2020是大危機。



郭台銘本預計和台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲以及前“立法院長”王金平結盟出戰2020，後來在最後關頭決定收手，此舉雖讓藍營鬆一口氣，甚至開始有了整合郭的樂觀期待，但目前看來郭並不領情，且其目標轉為要推自己人馬以及和民眾黨合作，搶攻“國會”席次。



這樣的分裂效應，未隨著郭台銘不選而停止，更是持續在藍營內部發酵，主因是郭台銘之前已做足了參選準備，包括招兵買馬等動作，不少藍營人士都選擇靠向郭，等於是選邊站。譬如郭本擬定搭配的副手、前台東縣長黃健庭、前“立委”周守訓、李嘉進、盧嘉辰等人，當然還有不少未浮出檯面或是在背後暗助郭的藍營人士。



這些藍營人士在郭台銘不選後，雖然留在國民黨內，也不會認真幫韓國瑜打拚助選，在黨內形成了一個非常弔詭的氣氛，就是名義上沒有分裂，但實質上是分裂的。



對於韓國瑜和整個國民黨選情來說，實質分裂比名義上分裂更為致命，名義上的分裂兩方陣營可以壁壘分明，但現在這樣的發展，這些偏向郭台銘的人士雖留在國民黨，但顯然無助於韓，這就讓韓和國民黨陷入異常險峻局面，如無法有效的化解，會是藍營大選的隱憂。