劉永富：面對深度貧困問題要攻城拔寨

國務院扶貧開發領導小組辦公室主任劉永富（中評社 海涵攝） 中評社北京9月28日電（記者 海涵）27日上午，國務院扶貧開發領導小組辦公室主任劉永富在慶祝中華人民共和國成立70周年活動第三場新聞發布會上回答記者提問時表示，深度貧困問題能不能攻下來關係到脫貧攻堅戰能不能打贏，這是一個難題。我們一定要防止深度貧困地區拖後腿。



劉永富表示，深度貧困問題是千百年來形成的，原因非常複雜。前幾輪的扶貧都沒有把深度貧困地區最後攻下來，這一次能不能攻下來關係到脫貧攻堅戰能不能打贏，是一個難題。我們講攻城拔寨主要就是講這個，我們一定要防止深度貧困地區拖後腿。



一是明確工作思路。劉永富說，按照總書記的指示和黨中央國務院的部署，中央重點支持解決“三區三州”，即西藏、四省藏區、新疆南疆地區和四川涼山、雲南怒江、甘肅臨夏，各個省解決好自己區域內的深度貧困問題，中央各個部門要在政策支持、工作指導等方面，包括東西部扶貧協作和對口支援、中央單位定點扶貧工作都要支持深度貧困地區的脫貧攻堅，明確了這麼一個工作思路。



二是確定深度貧困地區。劉永富指出，“三區三州”是明確的，“三區三州”外，還有相當一部分深度貧困地區，比如雲南昭通、貴州畢節這樣的地方，各省再找出來，以市或者以縣為單位，根據資源和實際編制脫貧攻堅的實施方案。三是加大支持力度。深度貧困地區自身加大工作力度，中央和省級層面加大幫扶人員選派和資金的投入。比如涼山，四川省就從涼山州外的地方，在省內調劑了5700人到涼山駐村幫扶。再比如說中央財政專項扶貧資金的支持，去年新增了200億，120億用到了“三區三州”，占60%；今年新增了200億，135億用到了“三區三州”，65%用到了“三區三州”，加大了支持的力度。應該說這麼下來以後，成效還是比較明顯的。



劉永富說，深度貧困地區脫貧攻堅方案得到了較好的實施，進度都超過計劃。比如在資金的投入方面，到目前為止已經接近80%的資金到位了，這是三年的計劃，我們還有一年多的時間，但接近80%的資金都到位了。去年“三區三州”有305萬貧困人口，去年一年就減少了133萬人，還剩172萬人。去年“三區三州”的貧困發生率下降速度比中西部快3.3個百分點，高了一倍。下一步，我們不能放鬆，深度貧困地區仍然是重點，要繼續保持這個力度，對進度慢的地方要掛牌督辦。

