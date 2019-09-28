韓長賦談農村土地制度改革：重點是三塊地

中央農村工作領導小組辦公室主任、農業農村部部長韓長賦（中評社 海涵攝） 中評社北京9月28日電（記者 海涵）27日上午，慶祝中華人民共和國成立70周年活動新聞中心在梅地亞中心二層新聞發布廳舉辦第三場新聞發布會。請中央農村工作領導小組辦公室主任、農業農村部部長韓長賦回應了農村土地制度改革的相關問題，他表示，中國農村的改革是從土地制度改革開始的，下個階段深化農村改革還要堅持處理好農民和土地關係這條主線。從這方面來講，重點是“三塊地”——承包地、農村集體經營性建設用地、農村宅基地。



韓長賦表示，土地是農業之本，也是農民的命根子。近年來，農業快速發展，農村社會保持穩定，其中很重要的一條就是我們始終堅持並且不斷鞏固家庭承包經營責任制，穩定農村土地承包關係。中國農村的改革是從土地制度改革開始的，下個階段深化農村改革還要堅持處理好農民和土地關係這條主線。從這方面來講，重點是“三塊地”。



第一塊地，就是承包地。韓長賦說，這方面的改革主要是實行“三權分置”和搞好30年的延包，落實集體所有權、穩定農戶承包權、放活土地經營權。更好地激活土地權能，培育新型經營主體，發展適度規模經營。現在全國耕地有5.4億畝在各種主體間進行流轉，有7200萬戶的農戶參與了流轉土地。有的是流轉出去，有的是流轉進來。土地承包到期之後再延長30年，這是黨的十九大給廣大農民的一顆“定心丸”，也寫進了這次修訂的《土地管理法》。從第一輪土地承包算起，我國農村土地承包關係將穩定75年，讓各方面都有穩定的預期。目前，我們已經基本完成了農村承包地的確權登記，這為下一步的30年延包打下了基礎。從明年開始，我們將選擇一部分縣市進行延包試點，總結經驗，在試點基礎上形成全國的配套政策和延包的辦法，確保這項大政策能夠很好地銜接、平穩地過渡。



第二塊地，就是農村集體經營性建設用地。韓長賦表示，這次新修訂的《土地管理法》明確，農村集體經營性建設用地在符合規劃，並且經過三分之二以上集體經濟組織成員同意的情況下，可以直接入市，這是一個重大的改革創新。大家知道，過去農村集體經營性建設用地是不能直接入市的，需要經過徵地環節。據測算，全國農村集體經營性建設用地有4200多萬畝，可以說這是一筆很大的財富，是農民財產性收入的重要來源，也是集體經濟的重要支柱，所以一定要管好用好。



第三塊地，就是農村宅基地。韓長賦說，這是農民的重要財產。這一輪機構改革明確，農業農村部負責農村宅基地改革工作。這方面，2015年全國已經有33個縣開展了改革試點。宅基地涉及到廣大農民的切身利益，也涉及到農村的穩定。所以，下一步我們將按照穩慎推進的原則，再選擇一批縣和市，深化改革試點。重點是以宅基地的“三權分置”為抓手，探索落實宅基地的集體所有權，保證宅基地農戶的資格權，適度放活宅基地的使用權，既保障農民權益，又為鄉村振興增添活力。我們相信，這“三塊地”的改革將會為整個農村改革和制度建設奠定更加鞏固和完善的基礎。

