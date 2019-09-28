韓長賦談鄉村振興　主抓四件事

中央農村工作領導小組辦公室主任、農業農村部部長韓長賦（中評社 海涵攝） 中評社北京9月28日電（記者 海涵）27日上午，中央農村工作領導小組辦公室主任、農業農村部部長韓長賦慶祝中華人民共和國成立70周年活動第三場新聞發布會上指出，鄉村振興戰略實施開局良好，取得了積極成效，主要抓了四件事——科學制定規劃、推廣浙江經驗、展開工作布局、強化機制保障。



韓長賦說，黨的十九大提出實施鄉村振興戰略，習近平總書記講，這是新時代“三農”工作的總抓手，要全面推進鄉村產業振興、人才振興、文化振興、生態振興和組織振興。這兩年來，黨中央高度重視，各地各部門採取有力措施，鄉村振興戰略實施開局良好，取得了積極成效。在這個過程中，主要是抓了這樣幾件事：



一是科學制定規劃。中央印發了全國鄉村振興戰略規劃，部署了一系列重大工程、重大計劃和重大行動，配套實施了農村人居環境整治三年行動。各省都出台省級的鄉村振興戰略規劃，大多數市縣也制定了市縣規劃和方案，從中央到地方，鄉村振興的藍圖已經繪就，任務書、施工圖都已經明確。今天下午我們還將在河北邢台召開村莊規劃工作會，就是要引導村莊科學規劃建設，保障鄉村振興有序推進、科學發展。



二是推廣浙江經驗。習近平總書記在浙江工作期間，親自部署和推動實施了“千村示範、萬村整治”工程，在浙江打造了一批生態宜居的美麗鄉村，為其他地區提供了可學可鑒的樣板。現在，各地到浙江調研，不用專門安排路線，想去什麼地方就去什麼地方，到處都是美麗鄉村。中央農辦、農業農村部、國家發展改革委已經系統總結了浙江“千萬工程”的成功經驗，中央轉發全國。現在，我們與浙江正在共同建設鄉村振興示範省，通過典型引路帶動全國鄉村振興。



三是展開工作布局。去年一年，我們重點是抓工作布局。按照“產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕”的總要求，中央已經就發展鄉村產業、改善農村人居環境、加強鄉村治理和鄉風文明建設出台了專門的指導意見，召開了會議進行部署。現在，農村已經湧現出一大批各具特色的鄉土產業，去年全國休閑農業和鄉村旅遊收入超過8000億元，農產品網絡銷售額接近3000億元。農村人居環境整治已經全面推開，開展農村垃圾污水處理和廁所革命，去年已經完成1000萬農戶的改廁。另外，我們選擇了100個縣、100個鄉鎮和1000個村開展了鄉村治理體系建設試點示範。



四是強化機制保障。近期，黨中央印發了《中國共產黨農村工作條例》，這是我們黨歷史上首次專門就農村工作出台黨內法規，為推動鄉村振興實施提供了政治和組織保障。另外，我們正在會同有關部門研究制定土地出讓收入更多投向農業和農村的改革方案、建立鄉村振興實績考核制度等，落實五級書記抓鄉村振興。

實施鄉村振興戰略，中央已經提出了2020、2035和2050年三個階段性鄉村振興目標，並明確由中央農辦和農業農村部負責牽頭落實鄉村振興戰略。我們將按照中央部署要求，扎實有效推進各項工作，確保到2020年鄉村振興取得重要進展。

