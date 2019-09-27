王毅會見聯合國秘書長古特雷斯

中評社北京9月27日電／當地時間26日，國務委員兼外交部長王毅在紐約聯合國總部會見聯合國秘書長古特雷斯。



新華社報道，古特雷斯表示，當前世界正處於一個關鍵時刻，正如本屆聯大一般性辯論顯示，世界正出現兩種傾向：一邊是多邊主義、國際法的堅守，另一邊是單邊主義、保護主義的抬頭。建立多極世界，中國作用至關重要。聯合國感謝中國政府給予聯合國的大力支持和良好合作，讚賞中國為國際減貧事業、應對氣候變化和建設綠色“一帶一路”所做重要貢獻，希望繼續深化同中國在維護和平安全、可持續發展等方面的合作，期待中國在氣候變化等領域繼續發揮引領作用。



王毅表示，多極化是必然趨勢，世界上每一個國家都有發展的權利，同時多極化需要通過多邊主義得以實現，而多邊主義的象徵就是聯合國憲章的宗旨和原則。中國支持聯合國發揮更積極作用，支持聯合國秘書長開展工作，支持恪守聯合國憲章的宗旨和原則。此次參加聯大一般性辯論，就是要傳遞這樣一個信息：中國堅定地站在多邊主義一邊，站在聯合國一邊，站在歷史正確一邊。多邊主義代表未來，單邊主義不可持續。歷史不可能退回到盛行叢林法則的舊時代。明年將是聯合國成立75週年。中方願以紀念聯合國成立75週年為契機，進一步加強同聯合國合作，共同為世界開闢更美好的未來。