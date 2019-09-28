韓長賦：要把飯碗牢牢端在自己手裡

中央農村工作領導小組辦公室主任、農業農村部部長韓長賦（中評社 海涵攝） 中評社北京9月28日電（記者 海涵）27日上午，中央農村工作領導小組辦公室主任、農業農村部部長韓長賦在慶祝中華人民共和國成立70周年活動第三場新聞發布會上指出，要保持糧食安全的長期穩定和高質量發展，要把中國人的飯碗牢牢端在自己手裡。



韓長賦說，洪範八政，食為政首。我們黨和國家始終把解決老百姓的吃飯問題作為治國理政的頭等大事。習近平總書記多次強調，保障國家糧食安全是一個永恒的課題，任何時候這根弦都不能鬆。



關於糧食安全的狀況，韓長賦介紹說，2004年以來，我國糧食產量已經實現了創記錄的“十五連豐”，近4年都保持在1.3萬億斤以上，我們的人均糧食占有量已經達到了470多公斤，明顯超過了FAO確定的糧食安全平均線水平。所以我們的糧食安全是有保障的，關鍵有三大方面：



一是強化政策支持。首先是鞏固農村的基本經營制度，培育新型經營主體，發展適度規模經營，同時實施耕地地力保護補貼、產糧大縣獎勵和生產者補貼這些強農惠農富農政策，調動政府重農抓糧和農民種糧的積極性。



二是守住耕地紅線。這不僅是數量，也是質量。我們在全國劃定永久基本農田的基礎上，劃定了10.58億畝的糧食生產功能區和重要農產品生產保護區，每年建設8000萬畝高標準農田，到2022年全國將完成10億畝高標準農田，可以基本上改變靠天吃飯這樣一個局面。



三是強化科技支撐。包括科技研發、現代種業、現代農機裝備，我們現在主要農作物品種大體5年就可以大規模的更換一次。另外就是集成推廣高產高效綠色生態的生產技術。現在全國糧食作物的平均單產已經提高到了374.7公斤，這個是新中國剛成立初期的5倍多。



談到今年的糧食生產情況，韓長賦說，夏糧和早稻已經豐收，夏糧是增產的。秋糧面積和去年基本持平，大部長勢良好，現在秋收已經開始了，到今天已經近三成。據我部農情調度，如果後期也就是未來兩個星期內，不發生大的台風或者霜凍這樣的自然災害，今年又迎來一個豐收年，有望第5年穩定在1.3萬億斤以上。

總的來講，保障國家糧食安全是我們農業農村部門的首要任務，我國糧食消費還處在一個剛性增長的階段，應該說還是緊平衡，所以我們要繼續貫徹國家的糧食安全戰略，推進藏糧於地、藏糧於技，進一步增強糧食生產能力，同時優化糧食結構。總之，要保持糧食安全的長期穩定和高質量發展，要把中國人的飯碗牢牢端在自己手裡。

