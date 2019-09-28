劉永富：脫貧攻堅來不得假、來不得虛

國務院扶貧開發領導小組辦公室主任劉永富（中評社 海涵攝） 中評社北京9月28日電（記者 海涵）27日上午，國務院扶貧開發領導小組辦公室主任劉永富在慶祝中華人民共和國成立70周年活動第三場新聞發布會上指出，脫貧攻堅是來不得假、來不得虛的，更不能搞腐敗，必須有嚴實的作風才能把這項工作做好。



劉永富說，關於防止數字脫貧、虛假脫貧，主要從三個方面來做工作：一是要扶真貧、真扶貧。扶的是真正的窮人，脫的是真正達到了脫貧標準的人。這就要求我們做到“三實”，即扶貧工作務實、幫扶過程扎實、脫貧結果真實。二是嚴格退出標準和程序，並且要進行嚴格的考核評估，是不是達到了脫貧的標準，退出是不是符合程序，要做好評估，數字是要核實的，社會是要公認的，結果是要真實的。三是對搞數字脫貧、虛假脫貧的，發現一起及時糾正一起，對情節嚴重的實行問責。這是我們防止數字脫貧、虛假脫貧方面做的工作。這幾年下來，應該說還是有成效的。



談及如何鞏固扶貧的成果，劉永富說，第一條還是要保證脫貧的真實。第二，脫貧以後要穩定現行的扶貧政策，扶上馬送一程。第三，要從長遠著手，發展產業，增加就業，增加收入，讓脫貧有可持續的能力。第四，對返貧的和新發生的貧困人口及時納入進行幫扶。由於一些意外事件，包括災害、疾病等，一部分人返貧或者新發生一部分貧困人口，這是必然的。所以我們在每年工作中都要動員基層進行核查。這幾年返貧的人數已經從2016年的60萬人左右降到目前的10萬人以內，新發生的貧困人口從100多萬人減到10萬人以內。這些措施執行下來還是有效果的。



關於社會關注的扶貧領域腐敗和作風建設問題，劉永富指出，脫貧攻堅是來不得假、來不得虛的，更不能搞腐敗，必須有嚴實的作風才能把這項工作做好。所以中央將2018年作為扶貧領域作風建設年，開展腐敗和作風問題專項治理，主要的目的就是要把脫貧攻堅責任落實到位、政策落實到位、工作落實到位。現在總體上看進展是順利的，效果是明顯的，社會上對基層扶貧幹部的作風和能力是認可的。當然，這裡面仍然有一部分作風不實的幫扶幹部，該換的換、該撤的撤、該批評教育的批評教育，對這些問題突出的，每年全國都有幾萬人受到一些批評教育甚至組織處理。另外，對表現好的提拔重用，建立正確的用人導向。



最後劉永富說，總體上看，現在扶貧領域的腐敗問題是越來越少，比如說違規資金從2013年的15.7%下降到現在的1%以下，處理的人數也少了。還有我們廣大扶貧幹部，特別是基層扶貧幹部為脫貧攻堅作出了重大貢獻，他們不僅是作風好、工作實，有的甚至付出了鮮血和生命。到今年6月底，全國犧牲在扶貧崗位上的一共有770多人。

