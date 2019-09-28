談兩不愁三保障　劉永富：堅持標準、明確責任

國務院扶貧開發領導小組辦公室主任劉永富（中評社 海涵攝） 中評社北京9月28日電（記者 海涵）27日上午，國務院扶貧開發領導小組辦公室主任劉永富在慶祝中華人民共和國成立70周年活動第三場新聞發布會上回答記者提問時表示，“兩不愁三保障”是貧困人口脫貧的核心指標，如果達不到這個標準，不僅影響脫貧攻堅質量，而且也可以說沒完成任務。



劉永富說，“兩不愁三保障”是貧困人口脫貧的核心指標，這次脫貧攻堅要解決的是絕對貧困問題，標準有三個方面。一是農民人均純收入達到4000塊錢左右。二是“兩不愁”，不愁吃、不愁穿，包括飲水安全。三是“三保障”，義務教育、基本醫療、住房安全有保障。這是我們這次消除絕對貧困的標準，如果達不到這個標準，不僅影響脫貧攻堅質量，而且也可以說沒完成任務。所以要特別注意防止工作中出現死角。在今年4月重慶座談會以後，我們主要做了這麼幾點：



一是堅持標準。既不能拔高，脫離國情、超越國情，又不能降低標準，影響質量和群眾的獲得感。這個標準具體是什麼呢？義務教育有保障，就是九年制義務教育的適齡兒童、少年要有學上、能上學、上學方便，不失學輟學。基本醫療有保障，就是參加基本醫療保險、大病保險和醫療救助，得了常見病、慢性病，在縣、鄉、村三級醫療機構得到及時治療，看得上病、看得起病。住房安全有保障，就是對農戶特別是貧困戶的住房都要進行鑒定。現在我們國家有危房的標準，ABCD四類，AB是安全的，C是要維修的，D是要重建的。飲水安全有保障，就是有水喝，喝上安全的水。當然，各地還可以進一步細化。



二是明確了責任。中央統籌，主要體現的是中央的主管部門要負起責任，要指導本行業解決這方面的問題。省負總責，就是省裡細化標準，制定方案，市縣兩級組織實施，逐村逐戶逐人逐項銷號。三是摸底解決。今年4月以來，全國進行了全面排查，“兩不愁三保障”裡面，存在義務教育輟學的、看不上病的、住危房的和飲水不安全問題的共500多萬人，有一部分是建檔立卡貧困人口，有一部分是建檔立卡之外的。這個數字還是不完全的統計，截至目前已經解決了300多萬人，還有170多萬人沒有解決，這170多萬人將在今年年底前基本解決。現在大體的進展情況就是這樣的。

