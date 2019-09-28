社評：小黨結盟夢醒時分　最終各走各路

郭台銘、柯文哲、王金平的第三勢力結盟夢醒時分。（中評社 資料照） 中評社台北9月28日電（評論員 林淑玲）台灣2020選舉，第三勢力結盟風風火火演了幾齣大戲，在鴻海創辦人郭台銘9月16日深夜宣布放棄連署參選後，情勢逆轉。最近更演變至，不止“郭柯王”結盟沒有了，“柯宋”、“郭柯”、“宋王”也都走不太下去。美夢易醒，最後還是各走各的路，大選藍綠對決，“立委”選舉小黨各憑本事衝5%門檻。



小黨結盟最大難題就是各自擁抱利益，郭柯王拆夥後，郭台銘因拖到連署參選登記前一天才宣布退選，自覺對柯文哲有虧欠，決定繼續支持柯拚“立委”初選；王轉向組“民主大聯盟”，爭取親民黨2020入場券，如今看來這些都將成空。



其中，郭台銘、柯文哲的調子差太多，柯要與首富合作難度高，且有連署參選被郭“丟包”經驗，重創互信基礎。根據雙方最新的說法，雙方已從緊密結盟，演變至各提各的區域“立委”參選人，不分區提名都未必合作，由此可見未來的發展只會愈來愈遠。



另方面，柯文哲想爭取與親民黨合作，被質疑是因最近聲勢重挫，才要轉向親民黨爭取2020門票，重返大選戰場來拉抬民眾黨選情，免得初成軍就掛掉。但時代力量已表明不選2020了，親民黨目前是藍綠之外唯一的大選門票，柯、王都在爭取，宋楚瑜姿態拉得很高，隱身幕後避不見面。柯出奇招延攬橘營台北市議員黃珊珊擔任副長市長，因未事先與宋商量，惹火了橘營。這下白橘合作也很難再唱下去。



關鍵更在於，親民黨之所以如今還能扮演關鍵小黨力量，握有2020大選門票，主要是靠宋楚瑜2012、2016硬是參與大選，發揮母雞帶小雞的功能，才能力拚“立委”政黨票過5%門檻。宋雖已77歲了，也歷經4次大選，再選就須不計毀譽；但橘營若把大選門票讓渡出去，不論是給王金平還是柯文哲、郭台銘，親民黨就玩完了，下次大選應該就沒有大選門票了。這也是親民黨天人交戰的地方。橘營放出來的消息皆稱，宋也可能再披掛上陣。



親民黨若不釋出大選門票，最窘的是王金平。78歲高齡的王從參與國民黨初選開始，一路造勢操作，爭取曝光，每天講因緣、天意，把政治變成玄學。然而，王退出國民黨初選在黨內眼底是根本不會贏只好退出，他一再說要拚大選卻不去登記連署參選也被認為是沒把握會過關，他想直接找親民黨合作，把參與大選唯一機會押在宋楚瑜的點頭，機會微乎其微。政治講實力，親民黨若要釋出大選門票，也要對方有交換條件，王金平人馬早就回歸國民黨，被掏空了，哪來千軍萬馬可以任他調動？要資源，他也不是郭董。宋若要給門票，給柯文哲都比給王金平有利。



妙天的民國黨就是一個活生生的例子，民國黨主席徐欣瑩2016與親民黨宋楚瑜“雙黨主席”搭檔拚大選失利，護送親民黨跨過“立委”選舉政黨票門檻，民國黨選完卻什麼都沒了。妙天接受中評社專訪時即直言，這次決定要自己拚了，也道出小黨結盟不易的殘酷現實。



最近更玄的是，王金平號稱要組“民主大聯盟”，結合小黨一起拚過門檻，進“立法院”。但放眼台灣政壇，第三勢力小黨，從親民黨、台灣民眾黨、新黨、“國會政黨聯盟”等，每個黨都在拚自己要過5%門檻，人人有機會，個個沒把握，結合當然一定過5%，但人人都想當頭，沒人願結合。王金平若是找極小的政黨又無實力可言，若干王的老友最近都感嘆，王似乎是走上一條不歸路，能讓他在政壇行走的不分區“立委”身份，國民黨也不可能再提名他，2020換屆後他就要裸退了。



郭台銘已宣布放棄2020大選，儘管外界認為他的目標可能在2024大選，但首富的身份，以及他的風格是否適合從政，是他接下來要思考的地方。再加上親民黨若不釋出門票，柯文哲也無法參與大選，2020藍綠對決格局幾乎已定。在一對一的情況下，目前是蔡英文遙遙領先，韓國瑜若無重大翻轉選情實力，會很辛苦。至於“立委”選舉，則是大黨小黨大亂鬥，小黨結盟夢醒時，最終要各走各的路。

