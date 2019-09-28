中評關注：蔡英文會不會高民調落選？

中評社香港9月28日電（作者 浙俠）近來島內眾多民調顯示，2020大選蔡英文的支持度高過韓國瑜10個百分點以上。一些輿論紛紛認為，蔡英文連任概率大增。



縱觀島內各媒體的選舉民調，無論真假，蔡英文是在擺脫賴清德的挑戰與美國官員或明或暗的支持過程中，開始逐步上升的，6月中旬形成交織，至8月中旬形成剪刀差。輿論一般認為，蔡在兩岸關係上扮演的“辣台妹”形象是促使民調上升的主要原因，而普遍忽視美國因素與蔡英文高壓政策所產生的虛高作用。



蔡英文一邊倒的“親美抗中”政策獲得美國的充分肯定。在幫助蔡英文連任的問題上，美國是不遺餘力的。無論是高調舉行臺北辦事處遷址儀式、議邀請蔡英文訪美演說，還是軍艦穿越台海、開展海上軍演，更妄論打“臺灣牌”、拋出眾多涉台法案，充分表露出美國寄希望於蔡英文連任，構建印太戰略制約大陸的企圖。正如美國國防部印太事務助理部長薛瑞福6月19日在一個政策會議上所宣稱的，美方預期中方將干預臺灣2020選舉，針對臺灣應對此事所需能力，（將）直接提供協助，但相關細節不便多談。薛瑞福既公開承認了美國正在干預臺灣大選，又栽贓抹黑了大陸，更在蔡英文“保衛中華民國”的大旗下，激發出選民的親美抗中心理。蔡英文的民調也真是在這一背景下，首次超越韓國瑜。美國政府的這些“另類選舉”，導致部分原不支援蔡英文的選民，順著美國意圖在民調中聲稱支持蔡英文，但其真正目的並非支援蔡英文繼續執政，而是讓大陸添堵而已。



另一方面，蔡英文高壓政策產生的“寒蟬效應”。“中共代理人”條款、激化兩岸對立政治氣氛等等，使一部分淺色（藍、綠或白）選民，抱著“多一事不如少一事”的想法，為減少麻煩，在民調中口頭轉變支持對象。這些選民的民調立場表達，純粹是為了附和身邊的高壓政治環境，並非真實投票意圖的表達，屆時大選投票，這些選民很可能重新投自己心儀的對像，也可能採用平衡投票法，一票投民進黨人選，一票投非民進黨人選。

