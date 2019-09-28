中評關注：韓長賦談三農 五大成就

中央農村工作領導小組辦公室主任、農業農村部部長韓長賦（中評社 海涵攝） 中評社北京9月28日電（記者 海涵）27日舉行的慶祝中華人民共和國成立70周年活動第三場新聞發布會邀請到中央農村工作領導小組辦公室主任、農業農村部部長韓長賦，就中國“三農”領域相關情況進行了說明，重點介紹了五大歷史性成就，分別是，成功解決了14億中國人的吃飯問題，基本消除了農村絕對貧困，農業現代化有了質的飛躍，形成了一套中國特色的“三農”政策體系，開啟了鄉村振興新篇章。



韓長賦表示，周一我們迎來了第二個中國農民豐收節，習近平總書記專門致信向全國農民祝賀節日，強調農業根基穩，發展底氣足。這是對新中國成立70年農業農村發展成就的最有力肯定。70年來，改革開放以來，特別是黨的十八大以來，我國農業農村發展走過輝煌的歷程。70年滄桑巨變，“三農”領域有很多事值得大書特書。他重點介紹了五大歷史性成就：



一是成功解決了14億中國人的吃飯問題。吃飽肚子是中國老百姓孜孜以求的夢想，但歷朝歷代都沒能圓上這個溫飽夢，只有在中國共產黨的領導下，才端穩了中國人的飯碗。1949年，我國糧食產量僅有2264億斤，70年裡先後邁過11個千億斤台階，現在已連續4年穩定在1.3萬億斤以上，還有“油瓶子”“菜籃子”“果盤子”也是供應充足，我們用9%的耕地養活了近20%的人口，這是世界農業史上的奇跡，這也充分體現了中國特色社會主義制度的優越性。



二是基本消除了農村絕對貧困。改革開放初期農村貧困人口有7.7億，2018年底減少到1660萬，2020年即將全部脫貧。農村民生也發生翻天覆地的變化，扣除物價因素，農民人均可支配收入比1949年實際增長40倍，達到14617元，超過99%的建制村通了硬化路，新型農村合作醫療、農村社會養老保險、農村義務教育實現全覆蓋，農民有了更多獲得感和幸福感。



三是農業現代化有了質的飛躍。農業生產方式發生革命性變化，可以說和過去相比已不可同日而語。農業科技進步貢獻率達到58.3%，良種實現全覆蓋，旱澇保收、高產穩產的高標準農田達到6.4億畝，糧食作物耕種收綜合機械化率已經超過80%，可以說農民面朝黃土背朝天、人拉牛耕已經成為歷史，我國農業進入主要依靠科技裝備驅動的新階段。質量興農、綠色興農加快發展，農藥化肥使用量實現負增長，現在打農藥也從過去的肩扛手提變成了無人機作業。手機已經成為農民的新農具，農民坐在家裡劃劃手機就能了解技術和市場信息，甚至可以控制澆水和施肥。

