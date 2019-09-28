劉永富談扶貧：人類歷史上波瀾壯闊的篇章

國務院扶貧開發領導小組辦公室主任劉永富（中評社 海涵攝） 中評社北京9月28日電（記者 海涵）27日上午，慶祝中華人民共和國成立70周年活動新聞中心在梅地亞中心舉辦第三場新聞發布會，國務院扶貧開發領導小組辦公室主任劉永富介紹了中國扶貧的相關情況，他說，70年來，中國共產黨帶領全國各族人民自力更生、奮發圖強、改革創新、接續努力，在人口最多的發展中國家消除農村絕對貧困，走出一條中國特色扶貧開發道路，創造中國歷史上的減貧奇跡。



劉永富指出，新中國成立前，國家積貧積弱，人民一貧如洗。中國共產黨和中國政府秉持以人民為中心理念，發揮中國共產黨領導和社會主義制度的政治優勢，把消除貧困、改善民生、實現共同富裕作為矢志不渝的奮鬥目標。一是堅持以經濟建設為中心，實施改革開放，保持經濟健康平穩發展，為大規模減貧奠定堅實物質基礎；二是堅持把扶貧開發納入國家總體發展戰略，分階段明確減貧目標和扶貧標準，制定專項規劃，開展大規模扶貧行動；三是堅持開發式扶貧方針，改善貧困地區貧困人口的生產生活條件，提升自我發展能力，發展生產，增加收入；四是堅持精准方略，普惠和特惠相結合，在促進農村、農業、農民發展的過程中，對貧困人口格外關愛，實施特惠政策，做到分類施策、應扶盡扶；五是堅持大扶貧格局，動員全社會共同參與，形成跨地區、跨部門、跨單位、全民參與的社會扶貧體系。



劉永富表示，特別是黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央把貧困人口脫貧作為全面建成小康社會的底線任務和標誌性指標，全面打響脫貧攻堅戰。明確了脫貧攻堅的目標任務，這就是到2020年現行標準下農村貧困人口實現脫貧、貧困縣全部摘帽、解決區域性整體貧困。確定了精准扶貧精准脫貧的基本方略，出台一系列超常規的政策舉措，建立脫貧攻堅的制度體系。在習近平總書記親自率領下，形成了省市縣鄉村五級書記抓扶貧、全黨合力促攻堅的生動局面。經過6年多的不懈努力，脫貧攻堅取得決定性進展和重大歷史性成就。



劉永富具體介紹脫貧成就道，一是精准扶貧精准脫貧成效顯著，農村貧困人口大幅減少，即將消除農村絕對貧困。按照我國農村現行扶貧標準，2013－2018年，我國農村貧困人口累計減少8000多萬人，每年減貧人數都保持在1200萬以上，貧困發生率從10.2%下降到1.7%。832個貧困縣，已脫貧摘帽436個。



二是貧困地區以脫貧攻堅統攬經濟社會發展全局，貧困地區呈現出新的發展局面。貧困地區基礎設施和公共服務投入大量增加，發展能力明顯增強，特色優勢產業迅速發展，生態環境顯著改善，貧困群眾生活質量穩步提升。貧困縣國內生產總值年均增速高出全國平均水平2個多百分點，貧困地區農村居民人均可支配收入年均增速高出全國農村平均水平2.3個百分點，發展差距逐步縮小。在精准扶貧精准脫貧偉大實踐中，農村基層黨組織凝聚力和戰鬥力顯著增強，農村基層治理能力和管理水平明顯提高，黨群幹群關係不斷改善，人民群眾獲得感明顯提升，黨在農村的執政基礎進一步鞏固。



三是中國減貧加速了世界減貧進程，為全球減貧事業貢獻了中國方案。中國是最早實現聯合國千年發展目標的發展中國家，有組織有計劃大規模的扶貧開發，尤其是精准扶貧方略的實施，走出了中國特色扶貧開發道路，為全球減貧提供了中國智慧和中國方案。



劉永富指出，預計到今年底，全國95%左右現行標準的貧困人口將實現脫貧，90%以上的貧困縣將實現摘帽，再經過2020年一年的努力，中華民族千百年來的絕對貧困問題將得到歷史性解決。我們將在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，盡銳出戰，攻堅克難，打贏脫貧攻堅戰，迎接全面建成小康社會這一歷史時刻的到來！

