賴清德訪美出席台僑活動　蔡賴配朝樂觀發展

蔡賴配議題，最近一再被提出來。（中評社 資料照） 中評社台北9月28日電（記者 黃筱筠）有媒體報導，蔡陣營已經安排前“行政院長”賴清德將在10月中前往美國出席各地後援會造勢行程，其中包括出席華府的小英後援會，“蔡賴配”近日可望拍板。初選賴陣營發言人李退之接受中評社訪問則說，是民進黨主席卓榮泰邀請賴去美國華府，“這跟位置或是什麼配，是兩回事”。



據了解，蔡英文與賴清德雙方陣營的人27日已有接觸。黨主席卓榮泰之前公開對初選納入台灣民眾黨、台北市長柯文哲公開跟賴道歉，甚至親自邀約賴訪美，出席民進黨台僑後援會，為蔡賴雙方穿梭，才讓雙方氣氛和緩，“蔡賴配”發展朝樂觀方向進行。



蔡英文競選連任辦公室發言人、台北市議員阮昭雄表示，從過去到現在，民進黨都有重要幹部或黨公職前往海外，與僑界互動交流，分享台灣政治局勢的經驗，相關的行程都還在聯繫規劃當中，確定後再整體說明。



對於蔡英文的副手人選部分，阮昭雄重申，誠如蔡英文多次對外表示，她與賴溝通沒有問題，對民進黨團結有信心，也會在適當的時機，推出競選組合，團結一致贏得2020大選。



李退之說，卓主席之前跟賴院長見面，除了對初選做出說明解釋外，也同時對賴提出行程邀請，希望賴去美國華府出席台僑後援會，但是賴同時間有其他出訪安排，時間會再協調。



李退之表示，賴清德對卓榮泰說，作為民進黨一員，盡力爭取台僑支持，只是因為會出訪其他國家，時間上還在協調中。至於蔡陣營方面是否提到副手的事情，他表示，這跟位置或是什麼配，是兩回事。



民進黨親賴、親潮流“立委”許智傑接受中評社訪問說，海外有很多獨派，初選過程海外獨派對蔡有點不諒解，安排賴去美國華府出席台僑後援會，這樣出手很好，他也蠻希望“蔡賴配”。