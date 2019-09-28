單厚之：親民黨可出奇招　推朱立倫選2020

單厚之認為，親民黨為了擴大選票，應該不會把2020門票給王金平。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月28日電（記者 黃筱筠）鴻海董事長郭台銘未登記連署參選2020，但郭與台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲、國民黨不分區“立委”王金平之間的關係仍引起討論。資深媒體人單厚之接受中評社訪問分析，郭原本的態勢就是要選，最後關鍵時間會退出選舉，就是柯不答應當副手。而親民黨這張2020門票，雖然王金平很想拿，但親民黨以現在的政局考量，應該不會給王，若沒了親民黨門票，王也就沒了，等於要裸退。



單厚之表示，宋楚瑜是可以自己選，但他選了這麼多次，已經選爛掉，宋選效果不好，親民黨若要爭取更多的政黨票，應該想一個可以吸引知識藍，且又不容忽視的人，他建議，可以考慮國民黨前主席朱立倫，雖然可行性不大。



單厚之進一步解釋，朱立倫在藍營有一定支持度，若掛親民黨籍選，等到11月時，若韓國瑜民調仍低，棄保效應也可能會發酵。親民黨2020大選只要找個像樣的人，就可以吸引到不少藍軍選票。



單厚之，資深媒體工作者，跑“立法院”新聞超過20年，曾任《中國時報》、《聯合報》、《蘋果日報》等多家媒體記者，擔任過國民黨不分區“立委”王金平辦公室幕僚，現為媒體評論員。



單厚之對中評社表示，郭台銘不參與登記連署2020，讓原本郭柯王三方聯盟破局，剩下就是“郭柯合作”，柯王、郭王聯盟應該是沒有下文。王金平現在就算要選2020，沒有“立委”也沒有政黨，但郭柯之間，有的“立委”參選人可以掛民眾黨、有的掛無黨籍，郭柯之間有合作空間。



他也說，郭柯之間本來就比較密切，柯王沒有這麼密切，王陣營在三方關係中都是比較邊緣，王也是9月11日當天才知道郭要送月餅給他。柯有人進郭陣營，但是沒有進到王陣營。郭柯之間原本有一定默契跟接觸，談得細節多，郭就問柯要不要當副手，郭對柯承諾比較多。



不過，他認為，郭台銘就是在玩復仇者聯盟那一套，郭台銘想要短期內在“立委”選舉內有成果很難，必須要有四年規劃，在各縣市找一個下屆可以選得上的參選人選，經過4年培養是有可能，加上郭有這個財力。但現在郭柯戰略是，“看誰罵我，就派一個去選”，這種戰略很難選得上。



他表示，2008年“立委”選舉改為單一選區兩票制，之後幾乎沒有一個無黨、小黨，在兩大黨沒有禮讓的狀況下當選，除了原住民選區之外。郭柯推派“立委”參選人應都不會當選。



單厚之也說，至於柯文哲是否要拿親民黨門票參選，這其中也很複雜，要談錢、要談名稱、要怎麼合作，一個親民黨、一個民眾黨，一個參選人兩黨共同推薦？加上政黨補助款該給誰，由於柯用親民黨選，那台灣民眾黨不分區“立委”就沒了。而親民黨這次若把門票給柯文哲，也等同於滅黨，親民黨這次選舉之後就結束了，下一次也不會有門票了。他判斷，柯文哲要接受親民黨推薦參選2020，不太可能。現在柯喊喊，只是吃親民黨豆腐。



他也說，雖然親民黨門票給王金平，狀況會單純多，因王沒有自己政黨和“立委”參選人，推薦的人都掛親民黨就好，政黨補助金也容易談成。但親民黨若想要拿到較多政黨選票，也不太可能把門票給王。



他分析，因為郭台銘不選，許多不滿國民黨提名韓國瑜參選2020，這些人多是菁英藍，他們目前沒有歸位到國民黨，只是不爽韓國瑜，這些藍營的票，就是親民黨要爭取的票源。這些票源以菁英藍為主，親民黨若把門票給王金平，王是本土來藍，選票屬性會有衝突。



他指出，2016年親民黨政黨票之所以還能過5％門檻，拿到3席不分區“立委”，就是藍營有人不滿“換柱”事件，這次，親民黨一樣，只要吸引到這些不滿韓國瑜的藍營選票，就是“賭爛票”，就可以過5％門檻爭取到不分區。若親民黨提名王金平參選，問題在於知識藍不喜歡王，如果無法吸引知識藍，這樣效果是多少？



單厚之表示，宋楚瑜是可以自己選，但他選了這麼多次，已經選爛掉，效果不好，親民黨若要爭取更多的政黨票，應該想一個可以吸引知識藍的人，且又不容忽視的人，他建議，可以考慮朱立倫，雖然可行性不大。



單厚之表示，王金平可能什麼都拿不到，親民黨可能不會給，彼此也談不攏，對親民黨來說，王沒有明顯幫助，王可能就裸退了，現在搞成這樣，國民黨也不可能給王什麼。



單厚之說，如果郭台銘出來選，王可以在幕後操盤，王想的是“在野大聯盟”，但是柯文哲一開始就是想要台灣民眾黨，不要“在野大聯盟”，柯想的是這次先打好基礎，下次再拚大選，王金平的想法跟柯不一樣，若是“在野大聯盟”，王的角色比較吃重。



他也說，郭台銘沒有參選也是好事，畢竟郭要從政會有很多問題，郭身邊的人，不管初選前後的都一樣沒有選舉過，初選前都在經營網路，初選後只剩下女將上政論節目，這樣怎麼打選舉？沒有把大眾媒體當一回事，只有著重網路小眾，這在選舉上很難掌控議題。