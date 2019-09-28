單厚之：韓國瑜同溫層取暖　2至3成難擴張

單厚之。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月28日電（記者 黃筱筠）對於2020大選狀況，資深媒體人單厚之接受中評社訪問表示，兩強對決應該已經底定，呂秀蓮雖然登記參選連署2020，但依照人力跟資源，很難在11月2日前衝破連署的28萬多門檻，難道要國民黨韓國瑜直接在官網要求幫忙連署嗎？這太難看了。他也認為，韓國瑜現在一直在同溫層取暖是最大問題，支持度維持在兩成至三成，無法擴張出去。



他也分析，韓國瑜支持者凝聚力很強，造勢場合都是“國旗”裝、紅白衣服，這樣的現象過去比較沒有，只有像是紅衫軍那時才會有。但也因為韓粉凝聚力太強，“外人進不來”。



單厚之，資深媒體工作者，跑“立法院”新聞超過20年，曾任《中國時報》、《聯合報》、《蘋果日報》等多家媒體記者，擔任過國民黨不分區“立委”王金平辦公室幕僚，現為媒體評論員。



單厚之接受中評社訪問表示，2016因為國民黨“換柱”事件，有小黨的空間，這次除了藍軍分裂成“韓粉”以及“韓黑”外，還多了討厭蔡英文、民進黨，等於是變成討厭韓國瑜跟討厭蔡英文的競爭，今年小黨有空間。因此，他認為，台灣民眾黨一定要提名“學姊”黃瀞瑩，一定要放學姊，不分區“立委”席次才有機會。“民眾黨除了柯文哲以外，就是學姊聲量最大”，不放學姊在名單，要放誰？



他說，雖然學姊的資歷不豐厚，只是年輕幕僚，當過發言人，但是現在網路世代趨勢就是這樣。法國總統馬克宏一開始就是這樣，反正資深也沒多厲害，學者專家也沒多厲害，只要找個順眼的，對選情就有幫助。



單厚之表示，2020大選，蔡韓兩強對決應該沒有懸念，呂秀蓮連署不會通過，藍營可能會幫她，但是2000年民進黨前主席許信良退黨參選，連署時是國民黨幫忙，但是現在國民黨與2000年國民黨一樣嗎？“叫國民黨自己去連署參選人，都不見得會過了”，何況去連署非黨籍的人。



他也說，要通過連署至少要28萬份，加上可能被剔除的，至少準備40萬份比較有機會通過，那連署要去找2千個點才可能順利，但是現實上要找這麼多點很難，加上還要花錢請人，至少要新台幣1千萬元，國民黨願意出嗎？就算只要一天連署一萬份就好，哪來人的去收連署書，韓粉網路公開說要連署呂可以看嗎？呂秀蓮要通過登記參選，難度很高。



單厚之表示，明年選舉到最後是在比討厭誰，選舉一向仇恨，今年兩個參選人都被討厭，變成一個複雜狀況，韓一直被貼上新標籤，討厭韓國瑜已經大於討厭國民黨跟共產黨。過去的隱姓選民多是執政黨比較多，因為執政包袱，但這次選舉藍軍分裂，反韓成為顯性，“藍軍內部對立，這是過去沒有”。



他也分析，韓國瑜支持者凝聚力很強，造勢場合都是“國旗”裝、紅白衣服，這樣的現象過去比較沒有，只有像是紅衫軍那時才會有。但也因為韓粉凝聚力太強，“外人進不來”，雖支持度20%至30%是跑不掉，但支持度就只能維持25%至30%，很難往上升，甚至一犯錯很可能就會小跌。



單厚之也觀察說，民進黨現在造勢已經在拼“立委”選舉，但是韓國瑜的選舉架構在哪？現在只有發言人以及“國政”問政團，其他都是空的。去年選舉是特殊案例，現在韓的組織力，比縣市長選舉還不如。



是否國民黨沒有幫忙韓國瑜，單厚之則說，現在狀況是韓國瑜認為黨中央要自己去做，但是參選人要決定怎麼做，不是黨中央幫你決定。2016年洪秀柱被提名時，黨中央也很消極，當時是沒錢，也知道洪不會當選，但韓國瑜現在狀況不一樣，黨中央可以幫你，但是要韓自己決定策略。

