中評關注：王金平距離開箱亮牌沒多少時間了

王金平27日在屏東受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東9月28日電（記者 蔣繼平）不斷強調參選到底、且正在爭取親民黨政黨推薦門票的中國國民黨前“立法院長” 、不分區“立委”王金平，近期跟風玩起“開箱文”，但參選之路越走越窄，目前只剩親民黨唯一一張門票，人生最後一戰的力量顯得微弱。對於即將亮出的底牌，到底是故弄玄虛的鬼牌，還是一張轟動政壇的王牌，答案將會越來越清楚。



不斷強調“參選到底”的王金平，在國民黨舉辦黨內初選時，以不參加奇奇怪怪初選的理由退出，也錯過9月17日獨立參選連署最後登記日，這段期間他一直用民間友人連署及郭柯王合作來炒熱話題，但也都無疾而終且宣告合作破局。



王金平若要達成“參選到底”的目標，現在只剩下政黨推薦提名的機會，而且是親民黨唯一的門票。



親民黨“立法院”總召李鴻鈞27日受訪時強調，“因為上屆大選民眾認同親民黨，這是神聖的門票，不能隨便交易、互相授受。”王金平當天在屏東仍故弄玄虛，何時見面、怎麼合作、有何共識仍然沒有清楚交代。



在時間上，不管是政黨提名或者通過連署者，需在11月18日至22日完成最後登記。王金平從3月開始宣布參選到底，至今已經6個月，路越走越窄，機會越來越少，至今剩下唯一的路，雖然正在爭取，但沒有積極作為。



王金平若沒有拿出明顯的利益“胡蘿蔔”及強力驅使“棍子”，如何驅使態度相對被動的親民黨往前跑？



有趣的是，王金平臉書跟風最近流行的“開箱文”，26日放上他穿著睡衣、抱著兔子抱枕閉眼入睡的照片。由於睡褲有點泛黃，王金平受訪也明確回覆，“呵呵呵，有什麼髒掉的，沒有、沒有。”但針對參選問題，王仍是故弄玄虛。



距離11月22日政黨推薦最後登記日還有56天，王金平參選到底的底牌也即將“亮牌”，若仍保持擾亂的角色，沒有實質的大動作，這張底牌是實是虛，答案也呼之欲出。