央行：堅持市場化改革促進實際利率水平降低

中評社北京9月27日電／中國人民銀行27日發佈消息稱，要下大力氣疏通貨幣政策傳導，堅持用市場化改革辦法促進實際利率水平明顯降低，引導金融機構加大對實體經濟特別是小微、民營企業的支持力度，推動供給體系、需求體系和金融體系形成相互支持的三角框架，促進國民經濟整體良性循環。



新華社報道，人民銀行貨幣政策委員會25日召開第三季度例會。會議認為，當前中國主要宏觀經濟指標保持在合理區間，經濟增長保持韌性，增長動力持續轉換。人民幣匯率總體穩定，應對外部衝擊的能力增強。穩健的貨幣政策體現了逆週期調節的要求，宏觀槓桿率高速增長勢頭得到初步遏制，金融風險總體可控。國內經濟金融領域的結構調整出現積極變化，但經濟下行壓力加大，國際經濟金融形勢錯綜複雜，外部不確定不穩定因素增多。



會議指出，要繼續密切關注國際國內經濟金融形勢的深刻變化，增強憂患意識，保持戰略定力，認真辦好自己的事。創新和完善宏觀調控，加大逆週期調節力度，加強宏觀政策協調，形成合力。穩健的貨幣政策要鬆緊適度，把好貨幣供給總閘門，不搞“大水漫灌”。同時，繼續深化金融體制改革，按照深化金融供給側結構性改革的要求，優化融資結構和信貸結構，加大對推動高質量發展的支持力度。進一步擴大金融高水平雙向開放，提高開放條件下經濟金融管理能力和防控風險能力，提高參與國際金融治理能力。



會議強調，要堅持穩中求進工作總基調，著力激發微觀主體活力，全面做好“六穩”工作。靈活運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕。深化利率市場化改革，完善貸款市場報價利率形成機制，推動實際運用，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。打好防範化解金融風險攻堅戰，在推動高質量發展中防範化解風險，把握好處置風險的力度和節奏，穩定市場預期，守住不發生系統性金融風險的底線。